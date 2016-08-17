Москва, 17 августа, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Акции российской нефтяной компании «Башнефть» 17 августа упали на 12,85%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

patriot-news.info Падение акций

По состоянию на 10:03 мск обыкновенные акции «Башнефти» снизились сразу на 12,85% — до 2729,5 рубля за акцию. Привилегированные акции потеряли в цене 6,8% — цена одной акции составило 1832,5 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 августа пресс-секретарь премьер-министра России Наталья Тимакова заявила, что глава российского правительства Дмитрий Медведев решил перенести приватизацию «Башнефти» на более поздний срок.

В мае 2016 года было объявлено, что компания включена в прогнозный план приватизации государственного имущества, составленный на 2014−2016 гг.

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