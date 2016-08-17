Москва, 17 августа, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В Совфеде предлагают не уничтожать санкционные товары и продукты питания надлежащего качества, а безвозмездно передавать ее на социальные нужды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа, соответствующий законопроект внес в Госдуму Антон Беляков.

Unsplash Санкционные овощи

Предлагаемая мера соответствует общемировой тенденции, направленной на экономное отношение к продуктам питания в целях поддержки социально незащищенных слоев граждан с низкими доходами, отметил парламентарий.

В соответствии с указом президента РФ товары, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении России, подлежат уничтожению. По данным Россельхознадзора, за год действия указа в России было уничтожено более 7500 т запрещенной к ввозу продукции: 7282 т приходится на растительные продукты, еще 228,6 т — на животноводческую продукцию. «Подобные жесткие меры никак нельзя назвать оправданными в свете сложившейся в России сложной социально-экономической ситуации», — указал сенатор.

Новые бедные

В конце мая 2016 года помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что с начала кризиса в России появились почти 5 млн «новых бедных людей». Аналогичные данные привела и глава Счетной палаты Татьяна Голикова, отметившая, что резерв экономии за счет населения близок к исчерпанию, и растет количество бедных.

Согласно опубликованному отчету Росстата, несмотря на рост средней реальной заработной платы в России к июню 2016-го года на 1,4%, реальные доходы граждан продолжают сокращаться непрерывно на протяжении последних 20%. И только за июнь реальные доходы снизились на 4,8%. В результате, каждый шестой гражданин РФ (22,7 млн человек, 15,7% от общей численности населения России), по данным Росстата, находится сейчас за чертой бедности. При этом, на фоне роста уровня бедности, российские граждане стали тратить более 50% доходов на продукты питания, отказываясь от товаров не первой необходимости (согласно исследованию Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС при президенте России). Следует особо подчеркнуть, что в особой зоне риска в связи с ухудшением экономической ситуации находятся социально незащищенные слои граждан, отмечает парламентарий.

Мировая практика

В 2016 году в Италии был принят закон, упрощающий передачу нереализованной продукции магазинов нуждающимся гражданам с целью снижения объема выбрасываемых продуктов, что, по приблизительным подсчетам, позволит сэкономить итальянскому бюджету до 12 с половиной млрд евро в год, напоминает автор. В Германии, Австрии и Швейцарии с 2012 года действует, так называемая, система фудшеринга (Foodsharing) — интернет-платформа, с помощью которой частные лица, ретейлеры и производители могут предлагать или забирать продукты питания, которые в противном случае подлежали бы утилизации.

По данным ООН, около трети всех пищевых продуктов, производимых в мире, теряется или используется не по назначению, указал сенатор, в свете этого эксперты ООН неоднократно призывали страны ЕС и США бережней относится к продуктам питания, подчеркивая, что, несмотря на глобальный характер проблемы, решаться в каждом случае она может только отдельно на региональном уровне. Постепенно многие страны начинают предпринимать соответствующие меры, в том числе в качестве ответа на ухудшение экономической ситуации.

«Безвозмездная передача санкционных товаров на социально значимые нужды будет не только полностью соответствовать общемировой тенденции экономии в отношении продуктов питания, но и внутренним, социально — экономическим запросам нашей страны», — подчеркнул автор инициативы.