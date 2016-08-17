Сирт, Ливия, 17 августа, 2016, 11:33 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

Силы, сражающиеся на стороне правительства Ливии, смогли блокировать боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отдельных районах города Сирт, однако потеря города далеко не означает поражение радикалов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в североафриканской стране, отмечают аналитики. Об это сообщает France Press.

Несмотря на то что выдавливание исламистов из прибрежного города, который когда-то был одним из бастионов группировки в Северной Африке, будет иметь громадное символическое отношение для Правительства национального единство (ПНЕ) Ливии, поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе может привести к переходу конфликта в новую фазу.

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потерпело поражение в Сирте, но оно не потерпело поражение в Ливии», — отметил журналист и эксперт по исламистским группировкам Абделбари Атван.

Как отмечает бывший дипломат США и глава консалтинговой фирмы Perim Associates Итан Чорин, потеря бастиона в Сирте может вынудить группировку перейти к тактике более разрозненных ударов по всей стране, которая по-прежнему является важным регионом для вербовки боевиков.

«ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сочувствующие его идеологии боевики до сих пор демонстрировали способность «растворяться» по желанию», — отметил Чорин. Хотя потеря Сирта будет означать потерю стратегически важного порта, исламисты могут организовать базу на юге ливийской пустыни, где не действует официальная власть.

«Это очень пористый регион, поскольку центральная власть не имеет там своего присутствия, а также ввиду того, что ни одно вооруженное формирование не контролирует полностью», — подчеркивает Атван.

Он также обращает внимание на то, что несколько крупных племен, которые поддерживали свергнутого лидера страны Муаммара Каддафи, оказались выброшены на периферию политической жизни страны, из-за чего некоторые молодые люди решают присоединиться к группировке.

«Они находят союзника в лице «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он.

Эксперты отмечают в то же самое время, что взятие Сирта станет значительным политическим успехом ПНЕ в борьбе со своими политическими противниками на востоке страны.