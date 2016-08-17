Москва, 17 августа, 2016, 11:33 — ИА Регнум.



Ян Стен. Вино

Почему человек пьет, не зная меры? Почему напивается допьяна, хотя изначально этого не планировал? Этот феномен стал предметом исследования группы ученых-психологов Кембриджского университета. Выяснилось, что размер бокала имеет значение. Теперь в том, что вас тянет заказать в баре еще один стакан, можно винить науку.

В течение пяти месяцев исследователи анализировали продажи вина в пабе Pint shop. Оказалось: чем больше бокал, тем больше порций.

Метод исследования был следующий: владельцы бара меняли размер бокала каждые две недели. Использовались бокалы трех размеров: стандартный — 300 мл, большой — 370 мл и маленький — 250 мл. Количество вина, подаваемого в них клиенту, было одинаковым. Но в дни, когда вино продавалось в больших бокалах, — продаж было на 14,4% больше в баре, и на 8,2% больше в ресторане.

«Есть тесты, которые показывают, что люди употребляют больше, когда им кажется, что в бокале меньшее количество», — говорит профессор Тереса Марто — автор исследования, итоги которого публикует La Vanguardia.

Наука изучает это явление не впервые. Анализ различных исследований, опубликованных с 1978 по 2003 год, произведенный группой здравоохранения Cochrane, показал, что потребление пищи и питья возрастает, когда их помещают в упаковку большего размера, чем количество продукта.

Человек думает: «Я возьму бокал вина, чашку кофе или кусок торта». Но, видя перед собой наполовину пустой стакан, он получает от мозга плохой совет — восполнить пустоту.

Поистине, «свято место пусто не бывает», но пить или не пить, есть или не есть — решать вам. Только при этом нужно учитывать, что бокал, который вы держите в руках, для вас может быть лишним, а вот для владельцев бизнеса, которые пытаются манипулировать вашим мозгом, — дополнительная прибыль.