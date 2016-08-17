Москва, 17 августа, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Сотрудник полиции на служебном автомобиле сбил женщину в столичном районе Марьино. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщает 17 августа телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

tv2.tomsk.ru Дверь машины полиции

Инцидент произошел утром на пересечении Мячковского бульвара и Новомарьинской улицы. Полицейский следовал на вызов и совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу за пределами зоны пешеходного перехода.

Водитель оказал женщине первую помощь и вызвал на место аварии «скорую». Женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту происшествия начата проверка.