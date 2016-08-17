Астана, 17 августа, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Российский футболист, полузащитник ФК «Кайрат» (Казахстан) Андрей Аршавин заявил, что допинг, по его мнению, употребляют все спортсмены. Об этом он сообщил в интервью казахстанскому изданию ProСпорт.

SOS Children's Villages Russia Андрей Аршавин

«Опять навлеку на себя много гнева, на мой взгляд, все циклические виды спорта с допингом. Просто невозможно без допинга. Это плавание, лыжи, велосипед. Допинг, я думаю, принимают все», — сказал Аршавин.

По мнению футболиста, атака Запада на российский спорт — это расплата за политические решения Москвы. Для олимпийцев да и вообще для всех спортсменов это — большая трагедия.

Аршавин пояснил, что участие в Олимпиаде — это редкий шанс добиться чего-то для спортсмена. «Чуть ли не 1−2 шанса в жизни получить квартиры, нормальные премиальные, машины. Конечно же, я их понимаю, они сейчас находятся не в самом лучшем состоянии», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России (2008 г.) Аршавин, официально стал игроком «Кайрата» в марте 2016 года.

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Напомним, атака на российских спорт со стороны Запада началась задолго до начала Олимпиады в Рио-де-Жанейро. В частности в 2015 году после публикации отчёта комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) по расследованию деятельности российского антидопингового агентства (РУСАДА), в котором содержались обвинения в массовом употреблении допинга российскими спортсменами, были дисквалифицированы российские легкоатлеты. Почти все не допущены к участию в летней Олимпиаде-2016.