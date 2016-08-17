Ростов-на-Дону, 17 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Женская гандбольная сборная России, которая в эти дни проводит тяжелейшие матчи в Рио-де-Жанейро, вырвалась в полуфинал Олимпиады-2016. Дружина Евгения Трефилова с трудом одолели команду Анголы. Итоговый счет на табло — 31:27 в пользу россиянок. Как сообщили ИА REGNUM 16 августа в пресс-службе гандбольного клуба «Ростов-Дон», чьи игроки входят в состав национальной сборной и сражаются на олимпийском паркете матч за матчем, на долю ростовчанок в прошедшем матче пришлось 12 забитых мячей.

rio2016.com Гандбол на Олимпиаде-2016

Лучшим бомбардиром среди ростовчанок стала Владлена Бобровникова, забившая четыре гола в ворота соперниц, которые защищала Тереза Алмейда — самый габаритный вратарь турнира. Смогли пробить мощную защиту трижды Екатерина Ильина и Анна Вяхирева. По одному разу отличились Анна Сень и Майя Петрова.

«Все раньше считали, что в Анголе гандбола нет, а как теперь Ангола играет. Все подтянулись. Все восемь команд, прошедшие в плей-офф, достойны финала. Вопрос лишь в том, в каком кто состоянии подойдет к конкретной игре. Посмотрите, как Швеция провалилась. Как Бразилия провалилась. Может, перегорели, может еще что-то», — цитирует Евгения Трефилова «Спорт Экспресс». По словам главного тренера российской сборной, команда настраивается на предстоящего соперника.

В полуфинале подопечные Евгения Трефилова встретятся с командой Норвегии, ворота которой защищает вратарь ГК «Ростов-Дон» Катрин Лунде. Стоит отметить, что норвежская сборная является действующим чемпионом Олимпиады-2012, которая прошла в Лондоне. Тогда на воротах также стояла Лунде.

Напомним, что в составе российской команды на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро отправились семь подопечных Яна Лесли. Это Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Ксения Макеева, Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна Сень и Марина Судакова (в запасе).