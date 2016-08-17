Вологда, 17 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Самым опасным участком федеральной трассы, которая связывает Вологодскую и Ленинградскую области является участок от границы Вологодского района до поселка Шексна. Только за первые полгода здесь из-за состояния дорожного полотна произошло девять крупных автомобильных аварии, в которых погибло семь человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УГИБДД.

Christopher Sessums Автомобильная трасса

Однако вместо того, чтобы отремонтировать трассу, убрав коллейность, дорожники выставили на самых неблагополучных отрезках знаки, ограничивающие движение авто. В итоге, большей части дороги водители теперь передвигаются со скоростью в 50−70 километров в час. Первыми о плохом состоянии А-114 заговорили вологодские автомобилисты. Они направили жалобы в несколько инстанций, в том числе — законодательное собрание региона.

Как сообщили ИА REGNUM в заксобрании Вологодской области, в середине июля парламентарии направили письмо к руководителю Федерального дорожного агентства Министерства транспорта Роману Старовойту с просьбой включить указанный участок в план работ по ликвидации колейности и провести его капитальный ремонт в ближайшее время.

«Состояние дорожного полотна действительно опасно для автолюбителей. Не зря же на этом участке постоянно растет количество ДТП. Нас заверили, что до окончания года колейность и, соответственно, ограничительные знаки 50 и 70 километров в час для автотранспорта будут убраны», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM спикер ЗСО Георгий Шевцов.

Как рассказали корреспонденту агентства в ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства», которое занимается обслуживанием федеральной трассы, работы будут проведены в этом году, однако, об их объемах и размере финансирования из федеральных средств пока говорить рано — на сегодняшний день есть лишь одобрение со стороны Росавтодора ликвидации колейности.

Параллельно с этим на трассе А-114 в Вологодской области продолжатся работы по расширению и ремонту дорожного полотна от поворота на Белозерск до поворота на Череповец. Работы на этом участке автодороги завершатся до конца октября. Отметим, что дорожный фонд области в этом году составил порядка 4,7 миллиарда рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае Вологодчина получила дополнительные трансферты от федерации в 500 миллионов рублей на приведение в порядок региональной сети: 300 миллионов были направлены на ремонт автодороги Чекшино-Тотьма-Никольск, 200 миллионов на ремонт улиц в областной столице. Всего же за последние два года с учетом федеральных средств в дорожную сеть Вологодской области было вложено больше 20 миллиардов рублей.