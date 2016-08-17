Вашингтон, 17 августа, 2016, 11:20 — ИА Регнум.



Николай Ярошенко. Заключенный (фрагмент). 1878

Теракты 11 сентября в Нью-Йорке спровоцировали в США создание доктрины превентивной войны против терроризма, одним из проявлений которой стала тюрьма Гуантанамо на Кубе. Республиканское правительство Джорджа Буша — младшего открыло ее в 2002 году, осуществляя международные гарантии по размещению лиц, подозреваемых в международном терроризме.

Обама, в свою очередь, обещал, что закроет тюрьму в 2010 году, но до сих пор не сделал этого. Мировые СМИ сообщили, что правительство США передало 15 своих заключенных в ОАЭ, это, пожалуй, самый большой трансфер заключенных в истории этой тюрьмы. Сегодня там все еще находится 61 узник, и у США нет планов на ближайшее будущее по закрытию Гуантанамо. Одной из причин невыполненных обещаний является то, что Конгресс США отказал в перевозе в страну тех заключенных, которых посчитал слишком опасными.

Испанская El Pais проводит краткий экскурс по шести самым заслуживающим внимания событиям, произошедшим в этой тюрьме за время ее существования.

США продавали заключенных из Гуантанамо в другие страны. На следующий день после избрания в январе 2008 года Обама пообещал закрыть тюрьму к 2010 году. Но утечки WikiLeaks показали, что в то время американское правительство начало переговоры с другими странами о передаче заключенных, содержащихся в этой тюрьме. Среди них была Испания. Администрация Обамы предложила правительству Хосе Луиса Родригеса Сапатеро по 85 тыс. евро за каждого из пяти узников, обвиняемых в терроризме. Испания обязалась принять предложение для улучшения двусторонних отношений. США предложили деньги нескольким европейским странам за других, менее опасных, террористов. Возникла срочная необходимость пристроить куда-то тех заключенных, которые не могли вернуться на родину по причине возможных нарушений прав человека. Таковыми были 60 человек из 241, которые находились на тот момент в Гуантанамо.

Мухамеду Ульд Слахи — заключенный, который стал летописцем ужасов Гуантанамо. Этот мавританец, 45 лет, уже четырнадцать лет находится в этой тюрьме. На сегодняшний день он ожидает своего освобождения, которое американский федеральный судья предоставил ему еще в 2010 году. Ульд Слахи, чьи террористические связи с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) не были доказаны, летом 2005 года решил рассказать о своем опыте нахождения в застенках. Результатом откровений стал «Дневник Гуантанамо» — сборник жутких правонарушений, от которых он страдал. Дневник был опубликован в 2015 году после нескольких лет юридических баталий, хотя на часть рассказа все же была наложена цензура. Узника выбрали для программы спецпроектов, утвержденной лично министром обороны Джорджа Буша — Дональдом Рамсфельдом. К нему было «особое» отношение, которое включало в себя лишение еды и воды в течение многих дней, чтобы потом заставить его есть, пока его не вырвет, Ульда Слахи лишали сна, заставляя в стоячем положении слушать песни Heavy metal на полную громкость.

Заключенный, который предпочел Гуантанамо трансферу в Европу. Йеменцу Мухаммеду Али Абдулле Бвазиру 36 лет. 14 из них он провел в заточении в США. Он отказался от посадки в самолет, который летел в Европу, потому что не поверил, что там его отпустят на свободу. «Большинство людей в Гуантанамо сделали все, чтобы выйти оттуда и оказаться в Европе, теперь они счастливы», — сказал его адвокат Джон Чандлер, который заверил, что его клиент не такой, он хочет быть отправлен в какую-либо арабскую страну. Бвазир был арестован в июле 2001 года в Афганистане за то, что проходил обучение в «Аль-Каиде» (запрещена в РФ). Хотя формально ему не было предъявлено никаких обвинений, он два раза объявлял голодовку во время своего бессрочного содержания под стражей. Его адвокат пояснил, что Бвазир находится в депрессии и по этой причине не проявил особой охоты выходить на свободу. Тюрьма стала его миром, и он боится неизвестности.

Программа Пенни Лейн: заключенные, завербованные, двойные агенты. Недалеко от основных офисов, в центре содержания под стражей Гуантанамо, ЦРУ построили 8 маленьких зданий, в шутку названных Марриот за свои современные удобства, которые отличались от скудных условий тюрьмы. Объяснение этому — план, выполнявшийся ЦРУ в период между 2003 и 2006 гг. Суть плана состояла в том, чтобы завербовать наиболее опасных заключенных из «Аль-Каиды» (запрещена в РФ) в двойные агенты, сообщили в 2013 году некоторые действующие чиновники и чиновники в отставке. Заключенные «высокой ценности» получали привилегии в виде проживания в этих бунгало с собственной кухней, душем и телевизором. Некоторые даже получали материалы порнографического характера. Целью плана было возвращение этих заключенных, поставленных на довольствие, в прежние террористические организации и превращение их в информаторов правительства США. Не существует точных данных о количестве набранных таким образом агентов, но известно, что их был не один десяток, но лишь единицам удалось продолжить работу на ЦРУ.

Заключенные, реабилитированные в Уругвае. Эта южноамериканская страна, президентом которой был Хосе Мухика, в конце 2014 года приняла к себе шесть узников из Гуантанамо, которые были зарегистрированы в США как заключенные «низкой опасности». Единожды освободившись и однажды оказавшись на свободе, четыре сирийца, палестинец и тунисец изменились до неузнаваемости. Через несколько дней после освобождения они гуляли по Монтевидео, побритые и в рубашках. Картина резко контрастировала с «заросшими оранжевыми обезьянами», каковыми они были в тюрьме. Все шестеро начали учить испанский и получили 30 вакансий на выбор от профсоюза, который взял их под опеку. Было много людей, пожертвовавших им одежду, продукты питания и другие вещи. «Шестеро из Гуантанамо» завоевали симпатии общества в Уругвае настолько, что двое из них обратили в ислам местных уругвайских девушек и женились на них. Несмотря на это, их адаптация пережила и взлеты, и падения. Многие обвиняли их в хитрости из-за того, что они не соглашались на предложенную им работу. Новый президент Табаре Васкес сразу же после избрания в марте 2015 года сказал, что Уругвай больше не будет принимать узников из Гуантанамо.

Освобождение последних уйгуров. Одна из многочисленных партий заключенных из Гуантанамо — 17 китайских мусульман, принадлежавших к уйгурской этнической группе автономного района Синьцзян (запад Китая), которые были перевезены в 2009 году в Палау — небольшое островное государство в северной части Тихого океана. Тогдашний президент Палау Джонсон Торбинг определил это как «гуманитарный жест», который позволит бывшим узникам возобновить свою жизнь в комфортном режиме. Жест, который не обошелся США бесплатно: Вашингтон выделил 200 млн долларов на развитие этой древней территории, на которой проживает, согласно официальным источникам, 21 тыс. жителей. Это были последние уйгуры, вышедшие из Гуантанамо, которых США не считали вражескими боевиками. Еще пять уйгуров таким же образом были отправлены из тюрьмы в Албанию еще раньше — в 2006 году. Эта этническая группа входила в состав контингента заключенных, которых США не хотели отправлять в страны происхождения из-за возможных нарушений там прав человека.

Испанское издание пытается быть бесстрастным, но это плохо получается, потому что все эти истории говорят сами за себя, показывая двуличность правительства США. Судя по всему, тюрьму еще долго не закроют. США умудряются сочетать звериную жестокость в обращении с заключенными и заботливое отношение к их адаптации на свободе, при этом не забывая о своих национальных интересах. Поскольку в Гуантанамо остается еще 61 заключенный, необходимо много денег на взятки другим странам, чтобы достойно разместить обвиняемых в терроризме узников.