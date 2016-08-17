Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Тяжелоатлет Руслан Нурудинов из Узбекистана завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 105 кг

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По сумме рывка и толчка он набрал 431 кг (194 + 237), установив тем самым олимпийский рекорд. Серебро с результатом 417 (190+227) кг завоевал армянский спортсмен Симон Мартиросян. Бронза — у представителя Казахстана Александра Зайчикова (416 кг, 193+223).

Это уже вторая золотая медаль в олимпийской «копилке» Узбекистана.

Ранее боксер Хасанбой Дусматов завоевал золотую медаль в бою с 24-летним представителем Колумбии Юберхеном Мартинесом Ривасом.

По итогам трех раундов ему присуждена победа единогласным решением судей (3:0 — 30:27, 30:27, 30:27).

Дусматов — второй в истории Узбекистана боксер, завоевавший золотую олимпийскую медаль. До этого на высший пьедестал в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее поднимался Мухаммадкадыр Абдуллаев.