Симферополь, 17 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Российские пограничники задержали в малом автомобильном пункте пропуска «Джанкой» гражданина Украины, пытавшегося покинуть Крым по фальшивому паспорту. По словам задержанного, фальшивый паспорт ему изготовили в Крыму за 6 тыс. долларов США. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

oskar Strelnikoff Украинский паспорт в красочной обложке

«В указанном документе контролер обнаружил целый ряд признаков, свидетельствующих о его возможной подделке, поэтому сомнительное удостоверение личности передали для более детального исследования, — рассказали в погрануправлении ФСБ. — По результатам проверки установлено, что бланк документа не что иное, как стопроцентная подделка под подлинный образец национального (внутреннего) паспорта Украины, причем изготовлен он, как говорится, кустарным способом — напечатан на качественном цветном принтере, с частичным воспроизведением элементов защиты».

43-летний украинец признался, что потерял свой паспорт, работая на стройке в Ялте, и его мать обратилась к «профессионалам», которые изготовили подделку под оригинал за 6 тыс. долларов США. Изготовители фальшивки гарантировали, что по этим документам можно будет без проблем пересечь границу.

Разбирательство по делу ещё идёт. В погрануправлении ФСБ сообщили, что гражданину Украины за совершенное деяние грозит уголовная ответственность, предусмотренная частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также частью 1 статьи 322 УК РФ «Пересечение Государственной границы Российской Федерации без действительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации».