Калининград, 17 августа, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В Калининградской области задержана крупная партия санкционных овощей и фруктов, прибывшая в регион из Польши под видом конфет. Как сообщили сегодня, 17 августа, корреспонденту ИА REGNUM в Калининградской областной таможне, инцидент произошёл на погранпереходе Мамоново-2 — Гжехотки.

Калининградская областная таможня Изъятая в Калининграде санкционка

На таможенном посту водитель предъявил инспектору товаросопроводительные документы, согласно которым в грузовике «Даф» перемещались конфеты различных наименований.

Однако в ходе таможенного досмотра, проведённого совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ, выяснилось, что в грузовом отсеке находятся овощи и фрукты:

— 127 ящиков помидоров общим весом 818 кг;

— 498 ящиков красного и жёлтого сладкого перца общим весом 5,5 тонн;

— 70 ящиков со стеблевым сельдереем весом 623 кг;

— 184 ящика персиков и 392 ящика нектаринов общим весом 6,4 тонны;

— 422 ящика винограда общим весом 4,3 тонны

— а также кочанный салат, лук порей и баклажаны в ящиках и мешках.

Практически на всех упаковках в качестве страны происхождения указывались Испания, Польша или Италия. Вес всей «санкционки» составил почти 21,5 тонны.

Товар изъят и будет уничтожен.

В Роспотребнадзоре корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что по итогам года (с августа 2015 по август 2016 гг.) Калининградская область оказалась в лидерах по утилизации животной «санкционки». В тройку регионов также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Белгородская область.

Всего в России было уничтожено свыше 7 тыс. тонн растительной продукции и 228 тонны продукции животного происхождения, запрещенной к ввозу в Россию.