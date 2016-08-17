Таллин, 17 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Представители шести парламентских партий Эстонии на общественно-политическом «Фестивале мнений» в Пайде (центральная Эстония) разошлись во мнении относительно предоставления постоянно проживающим в Эстонии лицам без гражданства эстонского паспорта без дополнительных требований. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает эстонский телеканал ETV+, выступивший одним из инициаторов обсуждения данного вопроса.

Флаг Эстонии

Парламентарии обсудили возможность изменения Закона «О гражданстве» таким образом, чтобы неграждане могли ходатайствовать о получении гражданства Эстонии без обязательного экзамена на знание эстонского языка. Лишь две партии — Центристская и Социал-демократическая — теоретически поддержали бы это изменение.

Однако голосов двух из шести парламентских партий окажется явно не достаточно для изменения закона: в сумме это составит 42 голоса (примерно 41% состава парламента). Правящая праволиберальная Реформистская партия дистанцировалась от решения вопроса, оппозиционная либеральная Свободная партия оказалась ещё более категоричной, чем националистическая оппозиционная Консервативная народная партия Эстония. Кроме того, подчеркивает ETV+, в ходе дискуссии выяснилось, что правые и либеральные политики склонны игнорировать данные социологических исследований (большинство эстонцев поддержали идею «нулевого гражданства»), не желают прислушиваться к экспертам и пренебрегают мнением неграждан и людей, которые столкнулись с проблемой безгражданства. Позитивным итогом дискуссии в Пайде стало то, что все парламентские партии поддержали расширение возможностей по изучению эстонского языка для желающих получить эстонское гражданство.

Напомним, статус «негражданина» был придуман в Прибалтике в начале 1990-х годов, чтобы отделять русское население, которое в основной массе переехало в эти страны из других республик СССР в период между 1940 и 1989 годами, от доступа к политическим и правовым рычагам управления страной. Подавляющее большинство неграждан — 250 000 человек — живет в Латвии (в Эстонии — порядка 85 тысяч человек), где они не считаются ни гражданами, ни иностранцами, а людьми с «особым правовым статусом».

Как сообщал ИА REGNUM ранее, с точки зрения юридических прав неграждане от граждан отличаются на 80%. В частности, им не разрешено участвовать и быть избранными в парламент стран, несмотря на статус постоянных жителей. Они не могут быть избраны по итогам местных выборов (в Латвии не могут и участвовать в выборах и состоять в политических партиях). Неграждане лишены прав на выборах в Европарламент. При этом они несут на равных все обязанности перед странами своего постоянного проживания, а общая численность граждан и неграждан Эстонии и Латвии учитывается при выделении квот на депутатов Еропарламента. Так, Эстония, игнорируя политические права своих неграждан, получила за их счет одно дополнительное место в Европарламенте. МИД России неоднократно критикует Эстонию и Латвию за массовое безгражданство жителей этих стран.

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