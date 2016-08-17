Великий Новгород, 17 августа, 2016, 17:16 — ИА Регнум. «Заморозка» ставки налога на имущество для ОАО «РЖД» негативно скажется на бюджете Новгородской области. Как сообщили в департаменте финансов Новгородской области в ответ на запрос ИА REGNUM, налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2%.

Цитата из м/ф «Паровозик из Ромашкова». реж Владимир Дегтярёв. 1967. СССР Паровоз

«По закону Новгородской области (статья 3 областного закона №384-ОЗ от 30 сентября 2008 года), налоговые ставки в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, устанавливаются на 2016 год в размере 1,3%. В случае «заморозки» ставки до 1% областной бюджет недополучит 132 млн рублей. При установлении ставки 0% область потеряет 284 млн рублей», — сообщили в региональном департаменте финансов, отметив, что расчёт производится по ставкам 2016 года.

В мае 2016 года правительство РФ утвердило проект поправок в статью 380 Налогового кодекса РФ с целью «стимулировать развитие и обновление инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования». Сообщалось, что утверждённый 10 мая на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности документ будет внесён в Государственную думу «в установленном порядке».

В статье 380 Налогового кодекса установлены ставки по налогу на имущество, в том числе касающиеся железнодорожной инфраструктуры, основным владельцем которого является ОАО «Российские железные дороги». Документ предполагает, что максимальная ставка налога в этом году составит 1%, а не 1,3%. Причём это коснётся объектов и сооружений, которые были построены до 2016 года, а для той инфраструктуры, которую ввели в строй с 1 января, на ближайшие два года ставку налога на имущество обнулят. По оценкам РЖД, эти меры позволят сэкономить компании в текущем году около 6,6 млрд рублей.

Отметим, что до 2013 года РЖД вообще не платили налог на имущество, в 2013 году его ставка составила 0,4% и должна была постепенно увеличиваться — до 2,2% в 2019 году. В 2015 году её размер составил 1%, в 2016 году вырос до 1,3%.

«Рассмотрение этого вопроса в Госдуме возможно только с пониманием условий, как в этом случае будут сбалансированы региональные бюджеты», — прокомментировал ситуацию корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы от Новгородской области Сергей Фабричный («Единая Россия»). По его мнению, «если баланса не будет, то такое предложение принимать нельзя».

Он пояснил, что «РЖД с таким предложением выходит с целью развития своей инфраструктуры, но эта задача не должна отменять другую задачу: наполнения региональных бюджетов». Фабричный заметил, что суммы, которые в данном случае будет терять конкретный бюджет Новгородской области, — очень значительны. На ремонт всех сельских дорог региона в 2016 году выделено значительно меньше — 200 млн рублей. А в целом в бюджете Новгородской области объёмом в 25 млрд рублей, налоги на имущество — третья по значимости доходная статья, 16,7% собственных доходов.

Напомним, что именно новый налог на имущество РЖД, который до 2013 года монополия не платила, как полагали в правительстве РФ после ситуации с отменой электричек в ряде регионов страны, должен полностью покрывать расходы бюджетов регионов на пригородные перевозки. По факту получилось, что регионам пришлось самим договариваться с монополистом о приемлемых суммах компенсаций выпадающих доходов, а слишком дорогие электрички всё-таки отменять. Так, только в Новгородской области 15 пар пригородных поездов сразу же заменили автобусами — требуемая РЖД сумма в 300 млн рублей в год для регионального бюджета была «неподъёмной».

Почти столько же Новгородская область недополучит — в случае одобрения новых налоговых льгот для монополиста. И даже 132 млн рублей, которые область теряет от «заморозки» налоговой ставки для монополии на уровне 1% — это отказ от ремонта более половины дорог или, например, от нового детского сада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помимо льготной ставки налога на имущество, РЖД получает господдержку в виде субсидирования пригородных перевозок (в 2015 году размер субсидии составил 25 млрд рублей), по услуге перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении обнулён НДС до 31 декабря 2016 года.

Стоит отметить также, что премиальный фонд, выплаченный РЖД топ-менеджерам в первой половине 2016 года, вырос в 2,8 раза — до 894,2 млн рублей (годом ранее за тот же период выплаченная премия составляла чуть более 311 млн рублей). А общий размер вознаграждений членам правления РЖД почти удвоился до 1,2 млрд рублей, хотя их заработная плата выросла только на 3,6% (до 297,5 млн рублей), пишут «Ведомости». Среди получателей оказался и экс-глава компании Владимир Якунин, получивший от корпорации премию в 90 млн рублей.