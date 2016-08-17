Ярославль, 17 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Житель Первомайского района Ярославской области заплатил 119 тысяч рублей в качестве алиментов своему сыну. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФССП, долг мужчина начал гасить после того, как отбыл 60 часов обязательных работ.

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С 2009 года мужчина ни разу не выплатил своему сыну алименты в положенном размере. Каждый месяц он перечислял на нужды ребенка по 200−300 рублей. В результате накопил долг в 550 тысяч рублей.

Судебные приставы составили в отношении должника протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ и направил его в суд. В ходе судебного заседания нерадивый отец пытался оправдать себя плохим материальным положением и отсутствием работы. Суд помог мужчине решить эту проблему, назначив ему наказание в виде 60 часов обязательных работ. Кроме того, приставы ограничили должника в специальном праве — на вождение автомобиля, хотя сам он пытался скрыть, что у него есть водительское удостоверение.

В результате мужчина, отработавший на благо общества, заплатил в счет долга по алиментам 119 тысяч рублей. Чтобы погасить оставшуюся сумму, он обратился за кредитом в банк.