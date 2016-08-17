Красногорск, 17 августа, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Волну негодования в Подмосковье вызвало решение Московского метрополитена о закрытии с 22 августа станции метро «Мякинино», расположенной в подмосковном городе Красногорске. В сети интернет растет популярность петиции о сохранении работы станции: на сайте change.org она уже набрала почти 1,5 тысячи голосов. Споры не утихают и на различных городских форумах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Моргунов. Демонстрация. 1920

«Уважаемое руководство ГУП «Московский метрополитен», просим вас не закрывать с 22 августа станцию московского метро Мякинино на Арбатско-Покровской ветке. Ежедневно этой станцией пользуется население одного из наиболее густо-населенных районов ближайшего Подмосковья — Павшинской Поймы, чтобы добраться до работы, учебы. Закрытие станции повлечет за собой ухудшение транспортной ситуации в районе, и создаст множество проблем для жителей. Просим вас урегулировать существующий имущественный спор с руководством Крокус-Группы и устранить тех. недостатки без закрытия станции», — обращаются жители.

Письмо будет направлено мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Московской области Андрею Воробьеву и руководству ГУП Московский Метрополитен.

Решение о закрытии станции также собирает негативные отзывы на форуме Красногорска.

«Без метро Мякинино наши квартирки упадут в цене и привлекательность района снизится», — комментирует решение метрополитета один из пользователей интернет-ресурса.

«Нужен митинг однозначно, под окнами у Воробьева», — подчеркивает другой участник дискуссии.

Тем временем, как корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор центра исследований транспортных проблем мегаполисов ВШЭ Константин Трофименко, закрытие станции вызовет настоящий коллапс в Красногорске.

«Для Павшинской поймы последствия будут весьма катастрофическими, поскольку транспортное сообщение, если представить, что метро закрылось, там очень плохое: до платформы с электричками несколько километров, все электрички перегружены, по Волоколамскому шоссе проехать соврешенно невозможно. Несколько десятков тысяч человек окажутся в очень плохих условиях. Метроплитен, возможно, рассчитывает, что таким образом правительство Московской области подключится к этому вопросу, хотя, конечно, решение более чем радикальное», — отметил собеседник агентства.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал не допустить закрытия станции метро «Мякинино» и призвал Московский метрополитен и компанию «Крокус Групп» избежать прекращения работы станции. «Губернатор Московской области Андрей Воробьев не допустит закрытия станции метро «Мякинино» и призвал Московский метрополитен и компанию «Крокус Групп» найти решение», — заявила ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 22 августа станция «Мякинино» Арбатско-Покровской линии будет закрыта для входа и выхода пассажиров из-за несоответствия необходимому уровню транспортной безопасности. Между московским метро и собственником станции (Crocus Group) существуют неурегулированные имущественно-земельные отношения, что не позволяет гарантировать выполнение закона о транспортной безопасности.