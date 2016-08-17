Чебоксары, 17 августа, 2016, 10:51 — ИА Регнум. В Чувашии в I полугодии 2016 года на одного жителя республики приходился доход в среднем 16 541,6 рублей. Это на 5,6% ниже по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате. В том числе, в июне среднедушевой доход составил 19 554,3 рублей, что на 4,5% меньше уровня июня 2015 года.

chuvash.gks.ru Данные Чувашстат

По оценочным расчетам, номинальные денежные доходы населения в январе-июне текущего года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократились на 5,7% — до 122 734,8 млн рублей.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) за указанный период упали на 13,2%. В июне 2016 года по сравнению с июнем 2015 года данный показатель уменьшился на 1,4%, по сравнению с маем рост составил 36,2%.

По данным Чувашстата, основную часть расходов по-прежнему составляют потребительские траты — 76% всех денежных доходов населения. На оплату обязательных платежей и взносов приходилось 12,1% доходов, на сберегаемую часть — 14,9%, на приобретение иностранной валюты — 1,4%.

Превышение денежных расходов над доходами населения составило 4,4%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по последним данным Росстата, среднедушевые доходы населения в мае в Чувашии составили 14 644 рубля — это минимальный показатель в Поволжье, где в среднем доходы населения составили 24 191 рубль (в РФ — 27 873 рубля). Наибольшие показатели были зарегистрированы в Татарии (31 461 рубль) и Нижегородской области (27 897рублей). Кроме того, в Чувашии была самая низкая в Поволжье среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. В мае в регионе она составила 22 342 рубля (в РФ — 37 270 рублей, в ПФО — 28 063 рубля).

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