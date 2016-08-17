Калуга, 17 августа, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Плачевное состояние очистных сооружений в селе Восход Жуковского района Калужской области общественники зафиксировали в ходе своего рейда в мае 2016 года, сообщил 17 августа корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Денис Шаули. Проверки, проведенные по обращению ОНФ, сначала калужским управлением Росприроднадзора, а затем прокуратурой, подтвердили доводы активистов.

onf.ru Неочищенные стоки сбрасываются на открытый грунт и уходят вниз по склону, попадая в реку Протву.

При обследовании территории очистных сооружений было установлено, что сточные воды без очистки стекают по открытому рельефу в пойму реки Протвы. По этой же причине также произошло подтопление прибрежных земель.

В ходе проверки правоохранителям не были представлены материалы по контролю за качеством сбрасываемых сточных вод предприятием. В результате в отношении главы администрации села Восход вынесены постановления о возбуждении административных дел, а также внесено представление.

«Экологическую ситуацию не иначе как бедственной здесь не назовешь, ведь неочищенные сбросы ведутся не откуда-нибудь, а в том числе из областной туберкулезной больницы. Для исправления требуются серьезные меры и ресурсы. Надеемся, что на данный момент привлечено должное внимание со стороны всех ответственных структур к проблеме, и она в разумные сроки будет последовательно решаться», — заявил Денис Шаулин.

Как стало известно общественникам, в Жуковском районе планируется проектирование и строительство объекта «Единые очистные сооружения для города Жукова и села Восход». Финансирование работ в размере около 700 млн руб. предусматривается из бюджета Калужской области в 2017—2018 годы. В рамках проекта предполагается строительство напорного канализационного коллектора, реконструкция существующих очистных сооружений Жукова и строительство канализационной сети.

Как сообщало ИА REGNUM, рейд по обращению жителей поселка Восход Жуковского района, где на протяжении многих лет ведется сброс канализационных отходов без очистки в реку Протву, провели активисты Общероссийского народного фронта. Как выяснили активисты, из-за отсутствия работоспособных очистных сооружений загрязненные сточные воды и в том, числе из областной туберкулезной больницы сбрасываются в реку.

«В соответствии с санитарными нормами очистка сточных вод от лечебных учреждений должна осуществляться на канализационных очистных сооружениях, а при их отсутствии — на локальных сооружениях. В туберкулезной больнице данное требование не выполняется», — заявил эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Алексей Стрельцов.

На подступах к бывшим очистным сооружениям недалеко от туберкулезной больницы начинается невыносимый запах. Экологическая ситуация здесь находится в крайне запущенном состоянии. Неочищенные стоки сбрасываются на открытый грунт и уходят вниз по склону, попадая в Протву. При этом ниже по течению располагаются детские лагеря отдыха.

Общественники выяснили, что объекты очистных сооружений в поселке Восход. по сути являются бесхозными. Однако местная администрация передала их в управление муниципальному предприятию «Возрождение». В свою очередь, министерство тарифного регулирования региона при отсутствии со стороны «Возрождения» необходимого пакета документов установило для потребителей из Восхода тариф на водоотведение.

«Чиновники, очевидно, пустили дело на самотек — и в прямом, и в переносном смысле, — прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Денис Шаулин. — Очистные сооружения здесь не работают более десяти лет, но, похоже, никого это особо не волнует, даже несмотря на то, что прямые сбросы ведутся не откуда-нибудь, а из туберкулезной больницы. Плюс ко всему еще собирают деньги за, мягко говоря, сомнительные услуги. Удивительно, но в таких городах, как Калуга, Обнинск, Людиново, где вода очищается должным образом, цена за водоотведение ниже, чем в поселке Восход. Считаем, что эта комплексная проблема заслуживает привлечения внимания ответственных ведомств».

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