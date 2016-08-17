Владивосток, 17 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Некоторые проекты российского бизнеса, ориентированные на импортозамещение, получили чрезмерное количество инвестиций. По мнению бизнес-омбудсмена при президенте РФ, сопредседателя «Деловой России» Бориса Титова, слишком много было вложено средств в парниковое хозяйство или, к примеру, яблоневые сады. Теперь, когда в отношении Турции отменяют санкции, конкурировать с импортной продукцией будет сложно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Ратников, PrimaMedia Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов

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«Программа импортозамещения живёт своей жизнью, а бизнес живёт своей жизнью. Те сферы, где реально проходило импортозамещение, они были связаны, прежде всего, с санкциями. Это сельское хозяйство, причём не всё, а только отдельные направления. Сейчас переизбыток инвестиций, например, в парниковое хозяйство, производство овощей в закрытом грунте. У некоторых компаний есть определённая ликвидность, есть банки, которые тоже пытаются найти проекты, которые дают свою доходность, бизнес-планы переоцениваются, и в результате сейчас проинвестировано, на мой взгляд, слишком большое количество парниковых хозяйств», — обозначил уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей.

По словам Бориса Титова, аналогичная ситуация наблюдается и с яблоневыми садами, поскольку в них тоже были сделаны серьёзные инвестиции. Однако сегодня санкции в отношении Турции отменяются, и ситуация меняется: скоро в Россию пойдут овощи, с которыми конкурировать отечественному бизнесу будет очень сложно.

«Импортозамещение в отдельных областях существует, но лучше, если бы была какая-то системность и спланированность. У нас то объявляют санкции, то отменяют за один день. Конечно, в этом смысле бизнесу очень сложно ориентироваться», — резюмировал эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, после письма президента Турции Реджепа Эрдогана в адрес президента РФ Владимира Путина с извинениями за сбитый над Сирией российский истребитель Путин распорядился запустить процесс налаживания отношений между странами. Сразу после этого, 30 июня, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить предложения по урегулированию отношений с Турцией. При этом Медведев подчеркнул, что действовать необходимо поэтапно, не в ущерб отечественным производителям, которые уже заняли на рынке высвободившиеся после введения санкций ниши.