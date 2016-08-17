Тверь, 17 августа, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Финансирование госпрограммы «Создание условий для комплексного развития территории Тверской области, обеспечения доступным и комфортным жильем и объектами инфраструктуры населения региона» увеличено на 250,2 млн рублей. Соответствующее решение, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, было принято 16 августа на заседании правительства региона.

Пресс-служба правительства Тверской области

Одним из ключевых направлений является улучшение условий проживания граждан через реализацию адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда.

«Президент Владимир Путин поставил задачу к сентябрю 2017 года завершить выполнение программы переселения граждан из аварийного жилья. Речь идет не только о сроках, но, в первую очередь, о качестве квартир. До сентября 2017-го предстоит переселить почти столько же граждан, сколько за период 2013—2016 годов. Это более 4 тысяч человек», — отметил исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя.

На заседании правительства Тверской области утвержден объем средств, направленных дополнительно на реализацию третьего этапа программы, — 216 млн рублей. Это позволит завершить в полном объеме мероприятия этапа, ликвидировать 24 тыс. кв. метров аварийного жилья, переселить в новые квартиры 1400 граждан.

Игорь Руденя отметил, что очень важно, чтобы компании, которые работают на стройках, четко понимали меру своей ответственности при выполнении социально значимой задачи. Особое внимание необходимо уделять комфорту квартир, которые должны иметь понятную планировку, быть удобными для проживания.