Киев, 17 августа, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Газ

ri Отопление

В 2017 году импорт газа на Украину может быть снижен ещё на 7,7% — до 12 млрд куб м. Это следует из заявления коммерческого директора НАК «Нафтогаз Украины» (госкомпания, добывающая, транспортирующая и перерабатывающая нефть и природный газ) Юрия Витренко. «В 2017 году мы прогнозируем, что импорт составит 12 млрд куб. м. Но этот прогноз достаточно консервативный, то есть с запасом», — отметил чиновник. Следовательно, на практике импорт может снизиться ещё больше. Планы по снижению импорта объясняются, в первую очередь, продолжающимся снижением потребления. Так, металлургические предприятия Украины в январе-июле 2016 года снизили потребление природного газа на 20% в сравнении с тем же периодом годом ранее (до 990 млн куб м).

Сообщается, что в настоящее время хранилища «Укртрансгаза» заполнены на 36,82%, запасы газа, считая с апреля 2016 года (в этот месяц «Укртрансгаз» начал накапливать топливо) выросли на 35% (на 2,957 млрд кубометров) и по состоянию на 13 августа составляют всего 11,395 млрд кубометров. При этом Украина намерена в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3−3,4 млрд куб. м газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14−14,5 млрд куб. м, сообщил журналистам глава «Укртрансгаза» Игорь Прокопив. Напомним, что в прошлом году «Нафтогаз» накопил на зиму порядка 17 млрд кубометров газа, и даже тогда в ЕС сказали, что этого мало для 100%-го гарантирования транзита топлива из России. Однако проблем удалось избежать — благодаря теплой зиме.

В скором времени функции компании «Укртрансгаз» планируется разделить между двумя преемниками: компаниями «Магистральные газопроводы Украины» (транзит природного газа) и «Подземные газовые хранилища Украины (оператор ПХГ). Точная дата создания компаний пока неизвестна, т.к. в обоих случаях это зависит от решения Стокгольмского арбитража в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Напомним, компании требуют друг от друга выплаты десятков миллиардов долларов (26,6 млрд требует «Нафтогаз» от «Газпрома» ссылаясь на несправедливость транзитного контракта. «Газпром» же настаивает на выплате 38,7 млрд долл, из которых 2,2 млрд приходятся на поставленный, но неоплаченный Украиной газ, а 36,5 млрд — штрафы за недобор по контрактному правилу «бери или плати», зафиксированному ещё контрактом 2009 года). Судебные разбирательства тянутся с июня 2014 года.

Выделение операторов ГТС и ПХГ Украины в отдельные компании может быть связано с планами передачи их в управление иностранному бизнесу. Юрий Витренко подтвердил журналистам, что подобные предложения уже получены украинским правительством.

Частично снижение импорта может быть компенсировано собственной добычей. Так, пресс-служба компании ДТЭК (крупнейшая частная энергетическая компания Украины, принадлежит олигарху Ринату Ахметову) сообщает об увеличении добычи природного газа за первые полгода на 40,1% — до 776,6 млн куб м. Темпы роста добычи в госкомпании «Укргаздобыча» гораздо скромнее, всего +0,5% (до 8,522 млрд куб м) за тот же период. Всего же за январь-июнь частными и государственными компаниями на Украине было добыто 10 млрд куб м. газа — это на 2% больше, чем в 2015 году за тот же период). Отметим, что добыча практически вернулась на уровень 2013 года (20,4 млрд куб м)

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что НАК «Нафтогаз» впервые с 2006 года пополнил бюджет, а не получал из него дотации: «Если в течение многих лет до этого Нафтогаз стабильно получал компенсацию из государственного бюджета, которая в последние годы превышала уже 100 млрд грн, то в этом году наоборот — он начинает серьезно пополнять бюджет. В 2016 году «Нафтогаз», впервые с 2006 года, вообще не получает поддержки от государства в виде компенсации разницы в ценах и тарифах на тепло. Уже по итогам первого полугодия «Нафтогаз» выйдет на прибыль свыше 20 млрд грн. Его основу составит прибыль от транзита газа, которая ранее полностью «съедалась» за заниженную цену на газ». Всего же в 2016 году глава правительства ожидает от компании поступление в бюджет 60 млрд грн.

Однако эксперты и журналисты уже успели поставить под сомнение эти расчёты, напомнив, что другой рукой правительство Украины выдаёт субсидии населению, следовательно «живых» денег в этой системе расчётов фактически нет.

«Максимально упрощенно оборот средств выглядит приблизительно так: сначала из госбюджета выделяются средства на финансирование субсидий, органы социального обеспечения рассчитывают размер субсидии для потребителей газа и передают эти данные в виде реестра поставщикам газа. Дальше поставщики передают эти бумажки «Нафтогазу» или его дочерним предприятиям как оплату за потребленный субсидиантами газ, а НАК вместе с компаниями, входящими в Группу «Нафтогаз», — «Укртрансгазом» и «Укргаздобычей», платит этими же бумажками налоги в госбюджет. Итак, единственное отличие — вместо ОВГЗ, которыми раньше госбюджет поддерживал штаны «Нафтогаза Украины», теперь выписывают так называемые протоколы на рассчитанную сумму субсидий. Эти протоколы оборачиваются по кругу: бюджет-потребитель газа-поставщик газа (облгазы)-Нафтогаз-бюджет», пишут журналисты «Зеркала недели» Алла Ерёменко и Анна Лютая. Их вывод после анализа финансовой отчётности компании таков: «Максимум, что реально должен заплатить «Нафтогаз» за полгода, — около 5 млрд грн». Однако, и эти средства в бюджет пока не поступали, вероятнее всего, они будут перечислены только к концу года.

Экс-министр топлива и энергетики Иван Плачков заявил, что из-за «Нафтогаза Украины» в первую очередь Киев ждет очень сложный отопительный сезон.

«Ситуация… действительно критическая, кризисная ситуация… Фактически прекращены все работы по ремонту оборудования, практически полностью закончены все запчасти и материалы для обеспечения текущей эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, а мы знаем, что это очень высокотехнологическое оборудование. Сегодня полностью заблокированы и арестованы счета «Киевэнерго» и большинства теплокоммунэнерго на Украине. По причине задолженности перед «Нафтогазом» за газ. Все деньги, которые потребители платят за тепловую энергию, собираются на специальные счета, которыми не могут управлять предприятия теплокоммунэнерго и сразу списываются в «Нафтогаз», — заявил Плачков в эфире «Голоса столицы».

По оценке бывшего профильного министра, даже если счета вдруг быстро разблокируют и начнется финансирование, уже практически невозможно выполнить тот необходимый объем работ.

«Поэтому нас ждет отопительный сезон очень сложный, с перерывами в теплоснабжении, с достаточно долгим устранением повреждений, потому что сегодня все подрядные организации практически прекратили работу, потому что уже три месяца им не выплачивают зарплату. Мне трудно оценить и трудно объяснить причину этого, но это приведет к достаточно сложным техногенным ситуациям, к достаточно серьезной социальной напряженности», — констатировал Иван Плачков.

«Нафтогаз Украины» не будет оплачивать «Газпрому» поставки газа на территорию Донбасса. Так в компании ответили на данные в отчете «Газпрома» о том, что российский холдинг поставил на Украину 1,2 млрд кубометров в первом полугодии этого года.

«Похоже, менеджеры «Газпрома» нашли идеальную возможность для списания убытков. Ведь нарисовать можно любую цифру поставок, если они не контролируются принимающей стороной. «Нафтогаз» не будет платить за газ, который мы не заказывали и не принимали. Последние объемы газа, который мы заказали в «Газпроме», пришли в Украину 25 октября прошлого года», — говорится в заявлении украинской госкомпании.

Сланцевый газ

Малайзийская нефтегазовая госкомпания Petroliam Nasional Berhad проявляет интерес к добыче сланцевого газа на Украине. Это стало известным по итогам визита в Малайзию президента Украины Петра Порошенко. Конкретики в данном вопросе пока что нет.

Госкомпания НАК «Надра Украины» намерена провести новый конкурс по праву разработки Олесской площади (месторождение сланцевого газа на территориях Львовской и Ивано-Франковской областей). «В ближайшее время будем обращаться к межведомственной комиссии, которая должна создать рабочий орган и наработать возможный механизм, чтобы также по принципу открытого конкурса привлечь инвестора», — заявил глава компании Ярослав Климович на пресс-конференции. Необходимость нового конкурса связана с тем, что Chevron (победитель предыдущего конкурса) отказалась от разработки месторождения ещё в конце 2014 года.

Новый разработчик Юзовской площади — компания Yuzgas — объявила о планах инвестирования. По словам директора ООО «Надра Юзовская» Виктора Назаркевича, речь идёт об инвестициях в геологическую разведку в размерах 200 млн долл в течение 5 лет. Из них 20−30 млн будут выделены уже на первом году. В компании «Надра Украины» ожидают, что Юзовская площадь со временем выйдет на уровень добычи 10−20 млрд куб м. в год. Напомним, что предыдущий победитель конкурса на разработку площади, компания Shell, вышла из проекта в прошлом году.

Ярослав Кинах, управляющий партнёр компании Emerstone (инвестфонд, владеющий компанией Yuzgas), в интервью изданию «Фокус» пояснил причины выхода Shell из проекта. По его словам, кроме чисто политических рисков, компания не смогла оптимизировать стоимость разработки месторождения в условиях снижения цены на энергоносители: «Однажды мы встретились с одним из менеджеров Shell, и он меня спросил, во сколько обошлось нам бурение скважины. Я ему честно ответил, что очень дорого — в $5,5 млн. Он говорит: «Ты смеёшься, бурение такой скважины стоит раз в десять дороже»… Выяснилось, что Shell импортирует на Украину абсолютно всё. Даже трубы они возят через полмира, из Японии. Хотя на Украине делают трубы ни чем не хуже. Просто Shell нашла подходящую по качеству сталь у японской корпорации и централизовано закупает трубы там. Когда у тебя тысячи скважин, такой подход работает. Когда одна — нет. Это просто разная стратегия бизнеса». При этом Ярослав Кинах признаёт, что его компания пользуется наработками Shell: «За четыре года работы Shell накопил серьёзный объём геологической информации, которую смогут использовать последующие инвесторы проекта. Для нас эта информация очень интересна. На её основе небольшая компания может создать весьма рентабельный бизнес». Бизнесмен упоминает, что заключил с Shell какое-то соглашение, хотя и не уточняет его детали.

Между тем, эксперты продолжают относиться к новому разработчику Юзовской площади с осторожностью: «Спешка, с которой все это делается, весьма показательна. Обычно такое происходит тогда, когда в этом заинтересована властная верхушка. Тогда мы видим максимальную скорость по всем процедурам», — заявляет президент киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХ» Михаил Гончар для портала finance.ua. Эксперт считает, что это не последняя смена разработчика Юзовской площади: «Этот участок будет использован для добычи обычного газа и достанется его новым владельцам практически даром. Затем его либо продадут по кускам, либо перепродадут более серьезному инвестору, который хочет зайти на Украину, минуя необходимые процедуры, что опять же пахнет коррупцией».

Согласно другим оценкам, в проведении новых конкурсов по Юзовской и Олесской площадям на самом деле были кровно заинтересованы, в первую очередь, именно компании Shell и Chevron.

«Фактически Shell и Chevron вошли в коррупционный сговор с представителями ныне действующей власти с целью избавиться от неликвидного актива. Собственно, неликвидным активом стали проекты по поиску нетрадиционного газа на Юзовской и Олесской площади. Договоренность предусматривает абсолютную безответственность Shell и Chevron за невыполнение условий соглашения о разделе продукции и выход из проектов. Первым выгодополучателем и реальным победителем от определения нового разработчика Юзовской площади стала Shell. Компания наконец избавилась от бремени. Решение об изменении «инвестора» Юзовской площади (и скоро Олесской площади) позволяет Shell и Chevron избежать в будущем судебных процессов. Использовав сознательную слабость юридической позиции «Надра Украины» и государственных органов, компании Shell и Chevron могут сейчас не бояться судебных исков», — заявлял эксперт по энергетике, член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Электроэнергетика

Производство и потребление электроэнергии на Украине за январь-июль 2016 года сократилось на 5,1% и 4,3% соответственно. По данным Минэнерго, в указанный период электростанции Украины произвели 88,355 млрд кВт•ч электроэнергии (на 4,780 млрд кВт•ч меньше, чем в прошлом году). При этом падение было неравномерным. Больше всего просело производство на АЭС (на 10,4%) — впрочем, именно атомные станции продолжают вырабатывать свыше половины (51,8%) всей украинской электроэнергии. ТЭС и ТЭЦ сократили производство на 3,1% (35,6% производства). ГЭС и ГАЭС же наоборот, нарастили выпуск на 25,4%, что объясняется низкой базой для сравнения (засуха и малый весенний сток обусловили ощутимое падение производства электроэнергии на ГЭС и ГАЭС год назад), доля в структуре производства электроэнергии — 6,3%.

Потребление (с учётом технологических потерь в сетях) в указанный период составило 85,573 млрд кВт•ч, что на 3,851 млрд кВт•ч уступает прошлогодним показателям по итогам первых семи месяцев. При этом промышленность сократила потребление на 4,6%, а население — на 5,7% (до 28,424 млрд кВт•ч и 20,780 млрд кВт•ч соответственно).

Запасы угля на украинских ТЭС продолжают снижаться, несмотря на повышенные темпы подвоза и снижение производства и потребления электроэнергии. По состоянию на 15 августа они составляли 880 тыс тонн (из них всего 338 тыс. тонн угля антрацитовых марок, причем из них 37,6 тыс. тонн на Луганской ТЭС, работающей обособленно от ОЭС Украины), снизившись за первую половину августа почти на 50 тыс тонн.

Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в комментарии для «Голос.UA допустил возможность веерных отключений электроэнергии и проблем с газом во время грядущего отопительного сезона: «Исходя из официально заявленных объемов 14,5 миллиардов кубических газа, такое сделать можно. По-хорошему нужно 16 млрд кубометров… Ситуация с накопление угля тоже неоднозначная. На сегодняшний день склады используются, и понимания того, откуда будет идти уголь, так же нет. Возможно повторение ситуации, когда уголь закупали в авральном режиме во время отопительного сезона».

Сокращение запасов вынуждает государство закупать уголь в кредит. Госкомпания «Энергорынок» (обеспечивает функционирование оптового рынка электроэнергии) сообщает о привлечении кредита в размере 1,1 млрд грн. Напомним, что это далеко не первый подобный кредит. Ранее заёмные средства «Энергорынку» предоставлял государственный «Ощадбанк».

Уголь

«Укрзализниця» собирается поставить рекорд по перевозке угля. Компания сообщает, что получила на август заявки на перевозку 1,5 млн тонн угля из т.н. зоны «АТО». За предыдущие месяцы заявки колебались в коридоре 0,85−1 млн тонн в месяц (за исключением июня, когда было перевезено всего 0,27 млн тонн). Это явно укладывается в стратегию правительства по подготовке к отопительному сезону и формированию запасов угля на площадках ТЭС. Также это, очевидно, является следствием визитов директора «Укрзализници» Войцеха Балчуна и главы Минэнерго Игоря Насалика в Донбасс в конце июля и договорённостей о разблокировке поставок угля. Напомним, что даже прежние нормы перевозок (около 1 млн тонн в месяц) уже вызвали протесты со стороны украинских металлургов: приоритет энергетического угля в железнодорожных перевозках не даёт металлургам воспользоваться конъюнктурой рынка и увеличить выплавку стали. По оценке «Укрметаллургпрома» (ассоциация металлургов Украины) речь идёт о простаивании примерно 20% мощностей (выплавка за полгода составила 12,5 млн тонн вместо 15−16 млн тонн). Похоже, украинских металлургов ждёт непростой месяц.

Согласно данным Минэнерго, в июле добыча угля на Украине выросла на 7,5%, составив почти 3,6 млн т. Впрочем, по итогам января-июля динамика всё равно отрицательная (-1,1%). Недостаток восполняется импортом (7,7 млн т за январь-июнь 2016 г, примерно 65% пришлись на поставки из РФ).

Государственное предприятие «Уголь Украины» должно 70,7 млн гривен по заработной плате шахтерам во Львовской области за июнь. По словам заместителя председателя Львовской ОГА Ростислава Замлынского, зарплата за июнь шахтерам состоянием на середину августа выплачена на 12%. Ранее прекратили работу шахты «украинского» Донбасса — госпредприятия «Селидовуголь» — «Украина», «Кураховская», «1/3 Новогродовская», «Россия», а также шахта «Стаханова» ГП «Красноармейскуголь». Горняки отказались работать в знак протеста из-за невыполнения правительством Украины своих обещаний по выплате задолженностей и объявили голодовку в здании Минэнерго Украины. Один из протестующих совершил попытку самосожжения, чего на Украине не было последние 20 лет.

Однако с погашением долгов ясности все также нет. Министерство финансов в рамках действующего законодательства своевременно предприняло все возможные меры для погашения задолженности по выплате заработной платы шахтерам, — сообщает ведомство. Согласно решению правительства, на зарплаты шахтерам дополнительно выделено 200 млн гривен — путем перераспределения средств по бюджетным программам Минэнергоугля. Соответственно, требуется согласование комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета, а парламент сейчас на летних каникулах.

Генеральный директор ассоциации «Укркокс» Анатолий Старовойт сообщил журналистам, что Минфин Украины собирается ввести акцизы на газ, уголь и кокс: «Пока это только предложения, и пока предлагаются нулевые ставки акцизов. Но если вводятся акцизы, значит в дальнейшем возможно их повышение, что приведет к росту цен на энергоносители для метпредприятий, что отразится на конкурентоспособности украинской металлопродукции. Понятно, что металлурги будут против таких новшеств». По всей видимости, речь идёт о налогообложении импорта энергоносителей».

Нефть

Белоруссия наращивает поставки нефтепродуктов на Украину. За первые 6 месяцев 2016 года они выросли сразу на 64%, до 2,258 млн тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом растёт только белорусский импорт, а вот общий импорт нефтепродуктов постепенно снижается. Что касается транзита топлива через Украину, то он упал очень резко: 275,4 тыс. тонн за январь-июль 2016 года против 1,9 млн тонн годом ранее.

Добыча нефти на Украине в первом полугодии упала на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года — до 801 тыс. тонн. При этом предприятия НАК «Нафтогаз Украины» сократили добычу нефти на 9,8% (на 84 тыс. тонн), «Укрнафта» снизила добычу нефти на 9,6% (на 77 тыс. тонн), ПАО «Укргаздобыча» — на 12,1% (на 7,2 тыс. тонн).

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