Пекин, 17 августа, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Китайские СМИ сообщают об успешном завершении первого этапа строительства отеля в заброшенном карьере в округе Сунцзян. По состоянию на 16 августа заливка всех бетонных конструкций завершена. Строители приступают к внешней и внутренней отделке здания.

qlwb.com.cn Гостиница Шимао в Сунцзяне

Уникальность пятизвёздочного отеля обуславливается его необычным расположением. Отель Шимао станет первым в мире гостиничным комплексом, расположенным на месте бывшей каменоломни. Высота здания превысит отметку в 100 метров, при этом над землей уникальное строение будет возвышаться всего на 10−12 метров, пишет «Сина синьвэнь».

Строительство объекта должно завершиться в 2017 г. Отель, рассчитанный на 370 номеров, будет состоять из 2 подземных уровней, 17 этажей вдоль карьерной стены и 2 надземных этажей.

К моменту ввода комплекса в эксплуатацию дно карьера будет затоплено, благодаря чему постояльцы отеля смогут совершать водные прогулки.