Тверь, 17 августа, 2016, 10:30 — ИА Регнум. До 17,9 млн рублей увеличен объем средств из бюджета Тверской области 2016 года на оказание финансовой помощи жителям региона, решившим взять ипотеку. Решение было принято 16 августа на заседании правительства региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Кузьма Петров-Водкин. Новоселье (Рабочий Петроград). 1937

Речь идет о единовременной социальной выплате в 50 тыс. рублей, на которую имеют право граждане, оформившие ипотеку. Решением правительства области на поддержку жителей региона, взявшим кредит на покупку жилья, из бюджета выделено дополнительно 7,1 млн рублей. Таким образом, финансовую помощь смогут получить еще 142 семьи. Всего же в этом году господдержку для выплаты ипотеки получат 357 человек.

Кроме того, 17,2 млн рублей дополнительно выделены на мероприятия по повышению эффективности системы территориального планирования и градостроительного развития.