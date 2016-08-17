Калуга, 17 августа, 2016, 10:22 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы УФПС Калужской области В почтовом отделении села Волконское оборудован въезд для людей с ограниченными возможностями здоровья

17 почтовых отделений Калуги, Обнинска и ряда районных населенных пунктах стали намного доступнее для людей инвалидностью.

Как сообщила 17 августа корреспонденту ИА REGNUM, официальный представитель УФПС Калужской области филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, во многих почтовых отделениях региона установлены пандусы, кнопка вызова персонала, входы оснащены средствами визуальной и тактильной коммуникации — таблички с режимом работы, графиком выемки корреспонденции, выполненных шрифтом Брайля, наклейки на двери для слабовидящих.

Кроме того, для людей с инвалидностью и маломобильных групп граждан во всех отделениях существует возможность оказания почтовых услуг на дому. В связи с этим почтовые работники прошли дополнительное обучение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в состав УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России» входят 10 почтамтов и автобаза. Услуги почтовой связи предоставляют 451 отделение почтовой связи, из них 100 городских отделений почтовой связи, 346 (76%) стационарных сельских отделений почтовой связи и 5 передвижных отделений почтовой связи (ПОПС). На территории области действует 13 пунктов почтовой связи (ППС). Услугами почтовой связи охвачены все населенные пункты области.

В 2015 году Калужский филиал Почты России для доставки корреспонденции в почтовые отделения обновил 41 автомобиль УАЗ.