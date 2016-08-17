Москва, 17 августа, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Пара USD/RUB вновь осторожничает. Несмотря на то, что котировки нефти продолжает обновлять максимумы, рубль не торопится резко двигаться вверх, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

По ее мнению, «это происходит потому, что российским властям его резкое укрепление совсем не нравится, и в любую минуту можно увидеть если не реальные, то вербальные интервенции со стороны официальных лиц. Впрочем, свою роль в сдержанном укреплении рубля против доллара могла сыграть и позитивная статистика из США, которая на время придала импульс американской валюте».

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«Сегодня, 17 августа, внимание рынка вновь будет на динамике нефти, так как будут опубликованы данные по коммерческим запасам от Минэнерго США. Не исключено, что рынок получит разочарование и начнет активные распродажи Brent, особенно на столь привлекательных уровнях. Если по нефти ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 48,20 долл./баррель, что для пары USD/RUB может означать возвращение к отметке 64,30», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 17 августа Центробанк РФ повысил официальный курс евро и понизил курс доллара. Курс евро установлен на отметке 71,9645 рубля, он вырос на 23,82 копейки. Доллар подешевел на 25,62 копейки и составил 63,9514 рубля. Цена нефти марки Brent снизилась на 0,89% — до 48,79 доллара за баррель.