Оренбург, 17 августа, 2016, 10:16 — ИА Регнум. От Оренбуржья на место депутата Госдумы в качестве одномандатников претендует 28 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, по 142-му (Оренбургскому) округу зарегистрировано 10 кандидатов, столько же по 143-му (Бугурусланскому и восемь — по 144-му (Орскому). Двое кандидатов сняты с дистанции из-за того, что не предоставили необходимый пакет документов. Своих кандидатов выдвинули КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина», Парнас, «Партия Роста», «Патриоты России».

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1775

Как одномандатники кандидатами в Заксобрание Оренбургской области регистрацию успешно прошли 114 человек: 23 кандидата от «Единой России», 22 — от КПРФ, 22 — от ЛДПР, 22 — от «Справедливой России», 12 — от «Яблока», 1 — от «Защитников Отечества» и 12 самовыдвиженцев.

Напомним, что местные эксперты охарактеризовали политическую ситуацию в Оренбуржье за три месяца до выборов как затишье. Доктор политических наук Галина Шешукова прогнозировала тогда оживление партий после проведения партийных съездов и региональных конференций.

Однако и за два месяца до выборов в регионе не наблюдалось великой активности. Политические процессы аналитическая группа Института глобализации и социальных движений (ИГСО) охарактеризовала как вялотекущие, а сам регион назван консервативным.

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И вот до выборов остался месяц. Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой общегуманитарных, социально-экономических, математических и естественно-научных дисциплин Оренбургского института (филиала) «Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮУ) Марина Солодкая считает, что было бы наивно ожидать, что в избирательных кампаниях в современной России будут какие-то интриги — разве что «интрижки». В Оренбургской области определенный интерес создает пока противостояние Сергея Катасонова (ЛДПР) как в 143-м одномандатном (Бугурусланском) округе ГД кандидату от партии власти Игорю Сухареву, так и в тройке регионального списка ЛДПР.

«Судя по баннерам в Оренбурге, на предстоящие выборы идут только две партии — ЛДПР и «Единая Россия». Интерес вызывают даже не действия самого Катасонова, а какие ходы против него произведет «Единая Россия». Заготовленные в первом акте политического спектакля «ружья» в лице «убежденного марксиста» Уралова (выдвиженец от КПРФ по одномандатному Бугурусланскому округу Семен Уралов — ИА REGNUM) и новоявленного «патриота» Щепинова (Максим Щепинов — в 2016 году вышел со скандалом из ЛДПР и перешел в партию «Патриоты России», от которой выдвинут кандидатом в Госдуму — ИА REGNUM) уже потихонечку «пукают». А в последнем акте — а он уже начался (до выборов остался месяц) — должны, согласно классическим канонам, «выстрелить». Вот в этом и есть определенная интрижка — какими «холостыми» будет стрелять степная «Аврора» и уральский «Варяг», — прокомментировала политическую ситуацию в регионе Марина Солодкая.

Также она отметила, что за отсутствием настоящей политической интриги оренбургские политические блогеры развлекают себя сами, участвуя в конкурсе «сатирических баннеров». Пока в явных лидерах вариации на тему баннеров одного из кандидатов «Единой России» — «Вместе поедим!» и «Вместе доедим!».

По мнению Солодкой, политическое «безрыбье» и короткая память оренбуржцев обеспечивают неплохие шансы для прохождения в Госдуму Юрия Мищерякова (экс-глава Оренбурга). Вместе с тем она считает, что «Только тонкий сатирик мог придумать Юрию Николаевичу такой слоган «Опыт. Воля. Результат»: «Думаю, что его результат будет не такой печальный, как у страстно лоббируемого им когда-то проекта «Атриум». Как заявляла официальная газета городской администрации: «Проект «Атриум» многое даст городу. А реализуется он еще до 260-летнего юбилея Оренбурга. … Котлована, обезображивающего центр города, не будет. … Центр европейского типа станет «интеллектуальным» зданием, оснащенным оборудованием последнего поколения». Думаю, что оренбуржцы на выборах старательно забудут подобные «результаты» этого «опыта и воли».

С точки зрения доктора философских наук, восточное Оренбуржье, где не только промышленность, но и сельское хозяйство в упадке, не имеет сил для выражения протеста власти. Им привычнее надеяться на то, что новая старая власть будет к ним снисходительна. Поэтому население Орского округа проголосует за представителя действующей власти Виктора Заварзина. «Но, честно говоря, населению восточного Оренбуржья и голосовать-то особо не за кого из опубликованного списка кандидатов», — делает вывод эксперт.

Анализируя действия местного отделения КПРФ, Марина Солодкая отметила, что политические ходы коммунистов заставляют «глубоко задуматься»: «Один появившийся недавно кроваво-красный баннер с лозунгом «Разумная национализация» чего стоит! Одна из загадок — кому он адресован? Лидеры регионального КПРФ заявляли, что они «пойдут другим путем» — никаких массовых акций протеста, только доверительные беседы «во дворах». Где-то с кем-то их представители явно ведут такие беседы, но на результат, сколько-то сопоставимый с результатом 2011 года, они и сами не рассчитывают».

В «Справедливой России», по словам Солодкой, иногда можно наблюдать торжество справедливости: «Никому неизвестных не только в нашей области, но даже и за ее пределами, людей убрали из региональной тройки, и Владимир Фролов (руководитель регионального отеделения эсеров, депутат Заксобрания — ИА REGNUM) стал там «коренником». Правда, ни лично Владимиру Ивановичу, ни «Справедливой России» это уже не поможет. Результат их будет гораздо ниже предыдущих».

Коснувшись непарламентских партий, Марина Солодкая отметила, что в региональном интернете заметны движения новых представителей «Яблока». Но пока их «оренбургский круг» слишком узок и «слишком далеки они от народа». Трудно расти на оренбургской ниве и прокремлевскому «РОСТу». Но незначительное число голосов одиноких избирателей может этой партии достаться. После того, как руководителя оренбургского регионального отделения «Родины» Александра Савельева немножко не пустили прошлой осенью в горсовет Оренбурга, политических движений «Родины» в Оренбуржье практически не заметно.

Напомним, что 18 сентября на территории Оренбургской области завершатся 43 избирательных кампании. Значимыми станут выборы в Госдуму и Заксобрание региона. В Госдуму депутатов изберут по партспискам и трем округам, в региональный парламент — по 23 округам и 24 депутатов по партспискам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2011 года явка на выборы в Оренбуржье составила 51,17%. 34,89% голосов избирателей получила «Единая Россия». КПРФ набрала 26,18% голосов, ЛДПР — 16,90%, а «Справедливая Россия» — 16,79%, «Яблоко» заручилось поддержкой 2,36% избирателей, «Патриоты России» — 1,05%, а «Правое дело» — 0,45%.Сейчас интересы Оренбуржья в Госдуме представляют редактор газеты «Советская Россия» Валентин Чикин (КПРФ), эсер Сергей Петров, Максим Щепинов и Сергей Катасонов (ЛДПР), Елена Николаева и Виктор Заварзин («Единая Россия»).