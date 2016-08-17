Оренбуржье за месяц до выборов: последний акт для «выстрела»
Оренбург, 17 августа, 2016, 10:16 — ИА Регнум. От Оренбуржья на место депутата Госдумы в качестве одномандатников претендует 28 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме, по 142-му (Оренбургскому) округу зарегистрировано 10 кандидатов, столько же по 143-му (Бугурусланскому и восемь — по 144-му (Орскому). Двое кандидатов сняты с дистанции из-за того, что не предоставили необходимый пакет документов. Своих кандидатов выдвинули КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко», «Родина», Парнас, «Партия Роста», «Патриоты России».
Как одномандатники кандидатами в Заксобрание Оренбургской области регистрацию успешно прошли 114 человек: 23 кандидата от «Единой России», 22 — от КПРФ, 22 — от ЛДПР, 22 — от «Справедливой России», 12 — от «Яблока», 1 — от «Защитников Отечества» и 12 самовыдвиженцев.
Напомним, что местные эксперты охарактеризовали политическую ситуацию в Оренбуржье за три месяца до выборов как затишье. Доктор политических наук Галина Шешукова прогнозировала тогда оживление партий после проведения партийных съездов и региональных конференций.
Однако и за два месяца до выборов в регионе не наблюдалось великой активности. Политические процессы аналитическая группа Института глобализации и социальных движений (ИГСО) охарактеризовала как вялотекущие, а сам регион назван консервативным.
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И вот до выборов остался месяц. Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой общегуманитарных, социально-экономических, математических и естественно-научных дисциплин Оренбургского института (филиала) «Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮУ) Марина Солодкая считает, что было бы наивно ожидать, что в избирательных кампаниях в современной России будут какие-то интриги — разве что «интрижки». В Оренбургской области определенный интерес создает пока противостояние Сергея Катасонова (ЛДПР) как в 143-м одномандатном (Бугурусланском) округе ГД кандидату от партии власти Игорю Сухареву, так и в тройке регионального списка ЛДПР.
«Судя по баннерам в Оренбурге, на предстоящие выборы идут только две партии — ЛДПР и «Единая Россия». Интерес вызывают даже не действия самого Катасонова, а какие ходы против него произведет «Единая Россия». Заготовленные в первом акте политического спектакля «ружья» в лице «убежденного марксиста» Уралова (выдвиженец от КПРФ по одномандатному Бугурусланскому округу Семен Уралов — ИА REGNUM) и новоявленного «патриота» Щепинова (Максим Щепинов — в 2016 году вышел со скандалом из ЛДПР и перешел в партию «Патриоты России», от которой выдвинут кандидатом в Госдуму — ИА REGNUM) уже потихонечку «пукают». А в последнем акте — а он уже начался (до выборов остался месяц) — должны, согласно классическим канонам, «выстрелить». Вот в этом и есть определенная интрижка — какими «холостыми» будет стрелять степная «Аврора» и уральский «Варяг», — прокомментировала политическую ситуацию в регионе Марина Солодкая.
Также она отметила, что за отсутствием настоящей политической интриги оренбургские политические блогеры развлекают себя сами, участвуя в конкурсе «сатирических баннеров». Пока в явных лидерах вариации на тему баннеров одного из кандидатов «Единой России» — «Вместе поедим!» и «Вместе доедим!».
По мнению Солодкой, политическое «безрыбье» и короткая память оренбуржцев обеспечивают неплохие шансы для прохождения в Госдуму Юрия Мищерякова (экс-глава Оренбурга). Вместе с тем она считает, что «Только тонкий сатирик мог придумать Юрию Николаевичу такой слоган «Опыт. Воля. Результат»: «Думаю, что его результат будет не такой печальный, как у страстно лоббируемого им когда-то проекта «Атриум». Как заявляла официальная газета городской администрации: «Проект «Атриум» многое даст городу. А реализуется он еще до 260-летнего юбилея Оренбурга. … Котлована, обезображивающего центр города, не будет. … Центр европейского типа станет «интеллектуальным» зданием, оснащенным оборудованием последнего поколения». Думаю, что оренбуржцы на выборах старательно забудут подобные «результаты» этого «опыта и воли».
С точки зрения доктора философских наук, восточное Оренбуржье, где не только промышленность, но и сельское хозяйство в упадке, не имеет сил для выражения протеста власти. Им привычнее надеяться на то, что новая старая власть будет к ним снисходительна. Поэтому население Орского округа проголосует за представителя действующей власти Виктора Заварзина. «Но, честно говоря, населению восточного Оренбуржья и голосовать-то особо не за кого из опубликованного списка кандидатов», — делает вывод эксперт.
Анализируя действия местного отделения КПРФ, Марина Солодкая отметила, что политические ходы коммунистов заставляют «глубоко задуматься»: «Один появившийся недавно кроваво-красный баннер с лозунгом «Разумная национализация» чего стоит! Одна из загадок — кому он адресован? Лидеры регионального КПРФ заявляли, что они «пойдут другим путем» — никаких массовых акций протеста, только доверительные беседы «во дворах». Где-то с кем-то их представители явно ведут такие беседы, но на результат, сколько-то сопоставимый с результатом 2011 года, они и сами не рассчитывают».
В «Справедливой России», по словам Солодкой, иногда можно наблюдать торжество справедливости: «Никому неизвестных не только в нашей области, но даже и за ее пределами, людей убрали из региональной тройки, и Владимир Фролов (руководитель регионального отеделения эсеров, депутат Заксобрания — ИА REGNUM) стал там «коренником». Правда, ни лично Владимиру Ивановичу, ни «Справедливой России» это уже не поможет. Результат их будет гораздо ниже предыдущих».
Коснувшись непарламентских партий, Марина Солодкая отметила, что в региональном интернете заметны движения новых представителей «Яблока». Но пока их «оренбургский круг» слишком узок и «слишком далеки они от народа». Трудно расти на оренбургской ниве и прокремлевскому «РОСТу». Но незначительное число голосов одиноких избирателей может этой партии достаться. После того, как руководителя оренбургского регионального отделения «Родины» Александра Савельева немножко не пустили прошлой осенью в горсовет Оренбурга, политических движений «Родины» в Оренбуржье практически не заметно.
Напомним, что 18 сентября на территории Оренбургской области завершатся 43 избирательных кампании. Значимыми станут выборы в Госдуму и Заксобрание региона. В Госдуму депутатов изберут по партспискам и трем округам, в региональный парламент — по 23 округам и 24 депутатов по партспискам.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря 2011 года явка на выборы в Оренбуржье составила 51,17%. 34,89% голосов избирателей получила «Единая Россия». КПРФ набрала 26,18% голосов, ЛДПР — 16,90%, а «Справедливая Россия» — 16,79%, «Яблоко» заручилось поддержкой 2,36% избирателей, «Патриоты России» — 1,05%, а «Правое дело» — 0,45%.Сейчас интересы Оренбуржья в Госдуме представляют редактор газеты «Советская Россия» Валентин Чикин (КПРФ), эсер Сергей Петров, Максим Щепинов и Сергей Катасонов (ЛДПР), Елена Николаева и Виктор Заварзин («Единая Россия»).