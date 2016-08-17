К новому учебному году на Кубани пока не готова пятая часть школ
Краснодар, 17 августа, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на сегодняшний день к 1 сентября полностью готовы 80% краевых школ. Замечания Роспотребнадзора и Госпожнадзора были к каждому пятому учреждению, они будут планово устранены. Такую информацию в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Краснодарском крае озвучила вице-губернатор Анна Минькова, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.
Что касается пожарной безопасности, то, по словам заместителя губернатора, по установке специального оборудования для автоматического вывода сигнала на пульт пожарной охраны есть положительная динамика. Таким оборудованием уже оснащены 75% учреждений, однако работы в этом направлении еще достаточно. Кроме того, в десятках образовательных учреждений края до сих пор не решен вопрос с надлежащим ограждением прилегающей территории. Проблема «дырявых заборов» остается актуальной для 5% краевых школ.
«Ограждения требуют ремонта в 140 образовательных организациях. В этом году мы поддержим за счет госпрограммы «Обеспечение безопасности населения» 15 муниципалитетов в этой работе», — прокомментировала Анна Минькова.
Также обсудили на совещании и вопрос охраны образовательных учреждений. По словам министра образования края Татьяны Синюгиной, сегодня под присмотром профессионалов — ОВД, ЧОПов, казаков — находится 30% учебных заведений. К 1 сентября 2016 года планируется охватить профессиональной охраной 43% образовательных организаций. В том числе уже более 400 будут охраняться казаками. Это все школы и детские сады Белоглинского и Приморско-Ахтарского района, все школы Выселковского, Кавказского, Крымского, Павловского, Староминского, Тимашевского и Тихорецкого районов. При этом половина школ региона по-прежнему охраняется штатными вахтерами.
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Губернатор края Вениамин Кондратьев поставил задачу до конца года организовать профессиональную охрану во всех школах края.
«Приемку» образовательных учреждений планируется завершить к 19 августа. Всего муниципальные межведомственные комиссии должны принять около трех тысяч школ, детсадов, учреждений профессионального и допобразования.
В этом году День знаний в Краснодарском крае отметят около 590 тысяч учащихся. Во всех школах охрана общественного порядка будет усилена. Безопасность праздника будут обеспечивать около пяти тысяч сотрудников полиции и более трех тысяч членов общественных формирований. Кроме того, с 1 по 4 сентября на постоянное несение службы на автодорогах возле учебных заведений будут переведены и наряды ДПС. Будут задействованы 1,5 тысячи сотрудников. Также за каждым учебным заведением закрепят сотрудников отделов ГИБДД.
А 2 сентября в Краснодаре пройдет праздник, посвященный началу учебного года «Здравствуй, школа!». Мероприятие состоится в парке 30-летия Победы и соберет около тысячи школьников 2−4 классов из разных районов края.
Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в День знаний на Кубани праздничные мероприятия прошли в 1578 учреждениях, в них приняли т участие 520 тысяч учащихся. Для обеспечения правопорядка будут задействованы более 4 тысяч сотрудников полиции, почти сотня военнослужащих внутренних войск МВД России, около 3 тысяч членов общественных формирований, в том числе около 1,5 тыс. казаков-дружинников.
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