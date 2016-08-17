Краснодар, 17 августа, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на сегодняшний день к 1 сентября полностью готовы 80% краевых школ. Замечания Роспотребнадзора и Госпожнадзора были к каждому пятому учреждению, они будут планово устранены. Такую информацию в ходе совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Краснодарском крае озвучила вице-губернатор Анна Минькова, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Что касается пожарной безопасности, то, по словам заместителя губернатора, по установке специального оборудования для автоматического вывода сигнала на пульт пожарной охраны есть положительная динамика. Таким оборудованием уже оснащены 75% учреждений, однако работы в этом направлении еще достаточно. Кроме того, в десятках образовательных учреждений края до сих пор не решен вопрос с надлежащим ограждением прилегающей территории. Проблема «дырявых заборов» остается актуальной для 5% краевых школ.

«Ограждения требуют ремонта в 140 образовательных организациях. В этом году мы поддержим за счет госпрограммы «Обеспечение безопасности населения» 15 муниципалитетов в этой работе», — прокомментировала Анна Минькова.

Также обсудили на совещании и вопрос охраны образовательных учреждений. По словам министра образования края Татьяны Синюгиной, сегодня под присмотром профессионалов — ОВД, ЧОПов, казаков — находится 30% учебных заведений. К 1 сентября 2016 года планируется охватить профессиональной охраной 43% образовательных организаций. В том числе уже более 400 будут охраняться казаками. Это все школы и детские сады Белоглинского и Приморско-Ахтарского района, все школы Выселковского, Кавказского, Крымского, Павловского, Староминского, Тимашевского и Тихорецкого районов. При этом половина школ региона по-прежнему охраняется штатными вахтерами.

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Свыше 144 млн рублей затратят на подготовку школ Краснодара к 1 сентября

Губернатор края Вениамин Кондратьев поставил задачу до конца года организовать профессиональную охрану во всех школах края.

«Приемку» образовательных учреждений планируется завершить к 19 августа. Всего муниципальные межведомственные комиссии должны принять около трех тысяч школ, детсадов, учреждений профессионального и допобразования.

В этом году День знаний в Краснодарском крае отметят около 590 тысяч учащихся. Во всех школах охрана общественного порядка будет усилена. Безопасность праздника будут обеспечивать около пяти тысяч сотрудников полиции и более трех тысяч членов общественных формирований. Кроме того, с 1 по 4 сентября на постоянное несение службы на автодорогах возле учебных заведений будут переведены и наряды ДПС. Будут задействованы 1,5 тысячи сотрудников. Также за каждым учебным заведением закрепят сотрудников отделов ГИБДД.

А 2 сентября в Краснодаре пройдет праздник, посвященный началу учебного года «Здравствуй, школа!». Мероприятие состоится в парке 30-летия Победы и соберет около тысячи школьников 2−4 классов из разных районов края.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в День знаний на Кубани праздничные мероприятия прошли в 1578 учреждениях, в них приняли т участие 520 тысяч учащихся. Для обеспечения правопорядка будут задействованы более 4 тысяч сотрудников полиции, почти сотня военнослужащих внутренних войск МВД России, около 3 тысяч членов общественных формирований, в том числе около 1,5 тыс. казаков-дружинников.

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