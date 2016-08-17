Тверь, 17 августа, 2016, 10:03 — ИА Регнум. 131 многодетная семья Тверской области получит обустроенные земельные участки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 августа в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области

Накануне, 16 августа, на заседании правительства региона исполняющий обязанности губернатора Игорь Руденя сообщил о решении направить дополнительные средства в размере 9,9 млн рублей для развития инфраструктуры на земельных участках в деревне Езвино Калининского района. Эти участки будут предоставлены многодетным семьям — при рождении третьего ребенка.

Всего на развитие инфраструктуры земельных участков для многодетных семей в бюджете предусмотрено 82,7 млн рублей. Участки сможет получить 131 семья.