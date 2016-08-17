Тверь, 17 августа, 2016, 09:53 — ИА Регнум. 75-летие освобождение города Калинина (сейчас — Тверь) от немецко-фашистских захватчиков широко отметят в Тверской области в декабре. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Больше никогда!

По поручению исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени в регионе будет создан организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-летия освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Знаменательная дата будет отмечаться 16 декабря этого года.

Калинин был оккупирован немецкими нацистами в течение двух месяцев — с 17 октября по 16 декабря 1941 года, однако бои за него шли все время, пока он находился в руках врагов. 19 октября был создан Калининский фронт. 16 декабря 1941 года в ходе Калининской наступательной операции Калинин был освобожден частями 29-й и 31-й армий Калининского фронта. Потери Красной Армии при освобождении составили около 20 тыс. человек.

Оккупация города длилась 62 дня. За это время были убиты около 2,5 тыс. его жителей, сам город получил значительные разрушения — уничтожено более 50% жилого фонда, многие промышленные предприятия.

В Тверской области чтят подвиги героев Великой Отечественной войны. Активно ведется работа по линии патриотического воспитания, благоустройства мемориалов и захоронений воинов. Развито поисковое движение.

Игорь Руденя подчеркнул, что особое внимание нужно уделить ветеранам, наладить взаимодействие с молодежью, которая может расширить знания об истории города, родного края, страны через общение с поколением победителей.