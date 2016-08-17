Екатеринбург, 17 августа, 2016, 09:51 — ИА Регнум. В Екатеринбурге следственные органы выясняют обстоятельства смерти жителя Оренбургской области. Трагедия произошла днём 14 августа на железнодорожном вокзале Екатеринбурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

dtpin.ru Скорая помощь

О произошедшем в социальных сетях сообщили очевидцы. Один из них поведал, что на платформе возле поезда Екатеринбург — Оренбург молодой мужчина был не один, с ним находились члены его семьи. Внезапно ему стало плохо. Он упал.

По словам очевидца, скорая на вызов не приехала, так как было необходимо согласование с работниками железной дороги. За помощью люди обратились к стражам порядка, которые вызвали медиков из вокзального медпункта. Но они помочь ему не смогли.

В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга заявляют, что позднее скорая всё-таки выезжала на место ЧП. Мужчина был в состоянии клинической смерти. Усилия реаниматологов не помогли вернуть его к жизни.

Уже известно, что у умершего был порок сердца. Уральское следственное управление на транспорте проводит проверку по факту ЧП, выясняет, насколько правильными были действия медиков. А тем временем у горожан возникли вопросы. Оказалось, что в случае проблем со здоровьем получить врачебную помощь не так просто. Скорая к перрону не приедет, если не получено «добро» от представителей железной дороги, а до медпункта ещё надо суметь достучаться.

Впрочем, сами медики поясняют, что вокзал относится к категории режимных объектов. Там действует своя медицинская служба, в обязанности которой и входит оказание пассажирам помощи. Вместе с тем, при необходимости, вокзальные медики могут привлекать и сотрудников скорой. Что касается доступности помощи медпункта, то граждане могут обратиться к сотрудникам вокзала, которые и вызовут медиков или помогут добраться до медпункта. В свою очередь, сам медпункт оборудован достаточно для того, чтобы оказывать квалифицированную помощь.