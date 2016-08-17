Ростов-на-Дону, 17 августа, 2016, 09:49 — ИА Регнум. «По тому, как складывалась игра, мы добились нужного результата», — так прокомментировал результат выездного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА и.о. главного тренера «Ростова» Дмитрий Кириченко. Встреча с «Аяксом» (Нидерланды) завершилась с результатом 1:1. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа, Курбан Бердыев только консультировал желто-синих, на скамейке запасных во время матча экс-наставника не было.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Тренировка ФК «Ростов»

По словам Кириченко, установка на игру была дана совместно с туркменским специалистом. «Я всего лишь исполняющий обязанности главного тренера, а у Курбана Бекиевича огромный опыт, он дал несколько рекомендаций», — отметил тренер.

В целом «Ростову» пришлось обороняться в течение всего матча, несмотря на то, что прессинг «Аякса» был ожидаем. «Голландцы владели преимуществом, хорошо контролировали мяч. Что касается нашей игры в атаке, то часто теряли при выходе из обороны», — сказал Кириченко.

О том, как сложится игра с «Аяксом» на ростовском стадионе «Олимп-2» 24 августа, тренер даже загадывать не стал. «У нас плотный график. Сейчас игра с «Томью», потом опять с «Аяксом». Нам не хватает игроков, поэтому в ближайшем матче нас, скорее всего, ждет ротация. Видно, что ребята устали. Честь и хвала команде, что в такой игре выстояли», — подчеркнул и.о. главного тренера «Ростова».

Напомним, что накануне матча Дмитрий Кириченко оценил шансы «Ростова» на победу как 50 на 50: «Аякс» именитый клуб, но мы сюда приехали за победой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к матчам Лиги чемпионов УЕФА тренерский штаб ФК «Ростов» готовит игроков вместе с бывшим рулевым команды Курбаном Бердыевым. Он договорился с руководством клуба о консультации желто-синих «в ближайших матчах». Даст ли туркменский специалист установку на игру в домашней игре донского клуба, пока не уточняется.