Москва, 17 августа, 2016, 09:48 — ИА Регнум. Социальная сеть «Вконтакте» в ночь с 16 на 17 августа перешла на новый дизайн, работа над которым велась полтора года, говорится в блоге в соцсети ведущего разработчика компании Вадима Дорохова.

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Он напомнил, что первого апреля было запущено публичное тестирование нового дизайна для всех желающих. После тестового включения разработчики изучали пожелания пользователей, на основании который было внесено более 2,5 тыс. мелких и крупных исправлений.

Кроме правок, разработчики отказались от устаревшей технологии Flash и перешли к использованию HTML5. Обновленный дизайн отличается от старого увеличенной шириной экрана и шрифтов. Сам сайт стал проще для восприятия. Колонка левого меню соцсети немного изменилась. Название пунктов сократились, поменялось расположение некоторых из них. Самые востребованные вкладки «Новости» и «Сообщения».

Получила обновление лента новостей. Её можно будет читать как в хронологическом порядке, так и используя опцию «сначала интересное». Сообщения, которые не прочитаны будут отмечаться синей точкой, статус онлайн — зеленый.

Уведомления о новых записях на страницах друзей и сообществ можно будет отключить. Комментарии к фотографиям будут отображаться справа, как в Facebook и Instagram.

Социальная сеть «Вконтакте» была создана более 10 лет назад, все это время ее дизайн оставался неизменным.