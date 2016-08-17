Красногорск, 17 августа, 2016, 10:39 — ИА Регнум. С 22 августа станция «Мякинино» Арбатско-Покровской линии московского метро будет закрыта для входа и выхода пассажиров из-за несоответствия необходимому уровню транспортной безопасности. Таким образом, без «связи» со столицей останутся более 50 тысяч жителей подмосковного города Красногорска, где расположена станция. По мнению члена комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилла Жигарева, решение о закрытии станции спровоцирует коллапс на Волоколамском шоссе и серьезно затруднит жителям Подмосковья путь до работы в Москве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Символ

«В домах, расположенных в Павшинской пойме в Красногорске, на сегодняшний день проживает более 54 тысяч человек. Данный район города был построен именно с расчетом на метро «Мякинино». Это был единственный выход через мост к метро и затем к Москве. Если отрезать метро, то единственный выезд для жителей Красногорска остается через Волоколамское шоссе, которое и так постоянно в пробках. Это будет исключительно негативно. Не представляю, как будут люди добираться до Москвы на работу», — отметил парламентарий.

Жигарев также считает, что для решения ситуации правительствам двух регионов — Москвы и Подмосковья — необходимо провести переговоры и найти решение, так как ответы на вопросы, влияющие на большое количество людей, важно «принимать вместе».

«Такого просто нельзя делать вне зависимости от того, какие там проблемы у собственника и правительства Москвы. Это надо урегулировать без закрытий, ведь удар наносится не по собственнику, и не по «Крокусу», и не по «Вегасу», а по людям. Помимо Красногорска, туда еще очень много людей приезжает из других муниципалитетов области, того же Красногорского района. Я даже затрудняюсь сказать, какое количество людей в целом пользуется этим метро, уже не говоря о жителях Москвы», — заключил собеседник агентства.

Обеспокоенность ситуацией также выразил глава Красногорского района Михаил Сапунов. «По информации СМИ, метро «Мякинино» планируется к закрытию. Для нашего района это означает транспортный коллапс. Принимаем все зависящие от нас меры, чтобы этого не допустить», — написал Сапунов на своей странице в Instagram.

Отметим, что, по данным пресс-службы правительства Подмосковья, губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал не допустить закрытия станции метро «Мякинино» и призвал Московский метрополитен и компанию «Крокус Групп» избежать закрытия станции.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев не допустит закрытия станции метро «Мякинино» и призвал Московский метрополитен и компанию «Крокус Групп» найти решение», — заявила ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Напомним, станция «Мякинино» была открыта 26 декабря 2009 года и стала первой станцией метрополитена, расположенной на территории Московской области. Недалеко от нее расположен Дом правительства Московской области, в котором размещено большинство областных органов власти, в том числе рабочее помещение губернатора, а также торговый центр и жилые массивы подмосковного города Красногорска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным пресс-службы Московского метрополитена, с 22 августа станция «Мякинино» Арбатско-Покровской линии будет закрыта для входа и выхода пассажиров из-за несоответствия необходимому уровню транспортной безопасности. Закрытие станции также связано с тем, что между московским метро и собственником станции (Crocus Group) существуют неурегулированные имущественно-земельные отношения, что не позволяет гарантировать выполнение закона о транспортной безопасности.