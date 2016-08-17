Баку, 17 августа, 2016, 09:14 — ИА Регнум. В Азербайджане 16 августа прошли рейды против гадалок, спецоперацию провели госкомитет страны по работе с религиозными структурами и отделения МВД страны, сообщает агентство Trend.

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Гадалок проверяли в Уджарском и Шамахинском районах Азербайджана. В ходе проверок были допрошены жительница села Гараджаллы Уджарского района Малахат Гафарова и жительница Шамахинского района Света Исмайлова, их предупредили об ответственности за незаконную деятельность.

«Уличенные в гадании женщины сказали, что раскаиваются в своих деяниях и больше не будут заниматься этой деятельностью», — говорится в сообщении.

Ранее на Камчатке 56-летний моряк стал жертвой мошенников: он отдал лжеэкстрасенсам в общей сложности 10 млн рублей.