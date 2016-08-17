Жители России мечтают о массовом спорте и спортивной карьере детей: опрос
Москва, 17 августа, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Больше половины жителей России (58%) уверены, что государство должно уделять больше внимания массовому спорту. Только 13% думают, что в приоритете должен быть профессиональных спорт. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).
Развитая страна необязательно должна иметь большие спортивные достижения, уверены 42% опрошенных, и столько же — 41% — уверены в обратном.
При этом больше половины граждан (55%) уверены, что в последние 5−10 лет страна показывает успехи в спорте. Считают Россию неуспешной в этой сфере 22% опрошенных.
При этом 37% опрошенных заявляют, что российское спортивное руководство работает плохо, а 34% ничего не знают о его работе.
Хотели бы, чтобы их дети или внуки сделали спортивную карьеру, половина жителей России (51%), 38% — не хотели бы.
Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 26 июля 2016 года в 104 населенных пункта в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.