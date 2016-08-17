Москва, 17 августа, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Больше половины жителей России (58%) уверены, что государство должно уделять больше внимания массовому спорту. Только 13% думают, что в приоритете должен быть профессиональных спорт. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Александр Дейнека. За город, на воздух (фрагмент). 1928

Развитая страна необязательно должна иметь большие спортивные достижения, уверены 42% опрошенных, и столько же — 41% — уверены в обратном.

При этом больше половины граждан (55%) уверены, что в последние 5−10 лет страна показывает успехи в спорте. Считают Россию неуспешной в этой сфере 22% опрошенных.

При этом 37% опрошенных заявляют, что российское спортивное руководство работает плохо, а 34% ничего не знают о его работе.

Хотели бы, чтобы их дети или внуки сделали спортивную карьеру, половина жителей России (51%), 38% — не хотели бы.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 26 июля 2016 года в 104 населенных пункта в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.