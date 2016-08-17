Москва, 17 августа, 2016, 08:40 — ИА Регнум. На валютном рынке рубль поддерживается укрепляющейся в цене нефтью, а также ожиданием, что ФРС не будет поднимать ставки на сентябрьском заседании Центрального банка, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

«Данные о сильном росте объемов производства в США, а также коэффициента использования производственных мощностей оказали локальную поддержку доллару после публикации данных на внешнем валютном рынке Форекс. Однако они не развеяли сомнения инвесторов, что ФРС не будет повышать ставки до декабря 2016 года. Негативное влияние на доллар оказали цифры по потребительской инфляции, которые показали ее неизменность по сравнению с июньскими значениями», — пояснил Козловский.

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«Сегодня, 17 августа, по словам эксперта, внимание рынка будет сосредоточено на выходе статистических данных по производственной инфляции, объему розничных продаж в РФ, а также запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах и, конечно, на публикации «минуток» ФРС».

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Как сообщало ИА REGNUM, пара доллар/рубль с расчётом на завтра упала в регулярную торговую сессию на 0,32% до 63,82 рубля. Пара евро/рубль с расчётом на завтра, наоборот, выросла на 0,47% до 71,97 рубля. На 17 августа ЦБ РФ повысил официальный курс евро и понизил курс доллара. Курс евро установлен на отметке 71,9645 рубля, он вырос на 23,82 копейки. Доллар подешевел на 25,62 копейки и составил 63,9514 рубля.