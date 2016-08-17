Оренбург, 17 августа, 2016, 08:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области деревянная церковь Покрова, 1907 года постройки, расположенная в селе Алферовка Абдулинского района, является бесхозяйной и срочно нуждается в обслуживании и защите. В 1998 году храму присвоен статус объекта культурного наследия, однако право собственности на объект до настоящего времени не зарегистрировано. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ab.orb.ru Церковь Покрова, 1907 года постройки, расположенная в селе Алферовка Абдулинского района

По данным надзорного ведомства, уникальное строение, при возведении которого не использовано ни единого гвоздя, не имеет хозяина и не обслуживается в соответствии с установленными требованиями и возникающими потребностями.

Прокурор потребовал обязать администрацию Абдулинского городского округа поставить церковь на учет как бесхозяйную и в дальнейшем зарегистрировать право муниципальной собственности на данное строение с целью его качественного обслуживания и своевременного ремонта. Суд рассмотрел и удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

Добавим, что церковь Покрова в селе Алферовка внесена в реестр памятников и культуры постановлением Заксобрания региона 16 октября 1998 года. При строительстве четырехъярусного бревенчатого здания с коваными ажурными решетками на окнах не использовались гвозди. По словам старожилов, строительство храма началось в 1903 году на пожертвования как алферовцев, так и населения соседних сел. На куполах было установлено три креста. Впоследствии, с закрытием храма, сняли крест со среднего купола, а под крестом на малом куполе подгнил остов, поэтому и этот крест пришлось снять. Оба креста позже появились на сельском кладбище. С приходом к власти большевиков храм превратили в амбар, а затем здесь расположился мехток.

Стоит отметить, что в настоящее время идут реставрационные работы в церкви Александра Невского в Грачевском районе. В 1991 году храм признан объектом культурного наследия регионального значения. В 2010 году он вошел в федеральную целевую программу «Культура России 2012−2018 годов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Был разработан проект реставрации комплекса, произведен ремонт наружной части восточной стороны и кровли над алтарём, реставрация центрального барабана, центрального купола. Также был восстановлен свод, отреставрированы четыре основные башенки и поставлены кресты. На реставрационные работы выделено почти 30 млн рублей. В 2016 году запланирована реставрация проёма с южной стороны, а также сводов. Кроме того, будет частично восстанавливаться кладка с наружной стороны, окраска углов, реставрация ожидает и два крыльца с северной и южной стороны. Завершить работы планируется в 2017 году.

В 2015 году проект реставрации храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Державино Бузулукского района, построенного в конце XVIII века известным поэтом Гавриилом Державиным, включен в подпрограмму «Историческая память» федеральной целевой программы «Культура России». Сумма финансирования — более 20 млн рублей. Работы в рамках федерального контракта фактически начались 15 июня 2015 года. В августе из бюджета ФЦП «Культура России» было дополнительно выделено 2,5 миллиона рублей, направленных на проектирование реставрации росписи храма, а позже принято решение об увеличении федеральных средств на реставрацию в 2016 году.

В годы советской власти церковь была закрыта, иконы утрачены, колокольня и ограда разобраны практически до основания. Здание использовалось под различные нужды. В 1987 году храм в селе Державино признан в качестве особой достопримечательности Оренбургской области как объект культурного наследия регионального значения.