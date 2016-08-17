Москва, 17 августа, 2016, 08:25 — ИА Регнум. Баррель Brent 16 августа подорожал на 1,5%, до $49,01. На американской сессии цена повышалась до $49,33 и снизилась после публикации еженедельных данных по запасам от Американского института нефти (API). Запасы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,007 млн баррелей. Трейдеров испугало увеличение запасов бензина и дистиллятов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Нефть дорожает на ожиданиях обсуждения «заморозки» добычи производителями и общего ослабления американского доллара на рынке форекс. Сегодня, 17 августа, фокус внимания участников рынка будет направлен на отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также на протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.

Если отчёт Минэнерго США отразит за прошлую неделю сокращение запасов и добычи нефти, то ожидается тест психологического уровня $50. Затем после непродолжительной коррекции до $47,80 рост возобновится до уровня $50,80. Нефть будет дорожать до встречи ОПЕК в сентябре.