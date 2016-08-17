Москва, 17 августа, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги по рублёвым парам 16 августа завершились разнонаправленно. Курс доллар/рубль снизился на 0,4%, до 63,77 рубля, евро/рубль вырос на 0,43%, до 71,95 рубля. Российская валюта укрепилась к доллару США на фоне его общего ослабления на рынке Форекс, а также роста нефтяных котировок до $49,33. К евро рубль остался в минусе на фоне укрепления единой валюты к доллару до 1,1323.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Сегодня Россия отметит 18-летие дефолта. 17 августа 1998 года российские власти отказались платить по долгам и объявили технический дефолт. Для подавляющего большинства россиян этот день стал чёрным понедельником.

Каждый год при приближении этой даты россияне скупают бытовую технику или доллары с евро. Текущая ситуация отличается от 1998 года. Российская экономика стала устойчивее к внешним шокам. Так что беспричинное чувство страха за обесценивание рублей не должно мешать нормальной жизни. Нужно привыкнуть к тому, что ЦБ отпустил национальную валюту в свободное плавание и колебания курса доллара в пределах 10−15 рублей в течение квартала — обычная рыночная волатильность.

Налоговый период будет поддерживать российскую валюту на протяжении недели. ЦБ зажимает рубли, поэтому экспортным компаниям и банкам придется продавать валюту для уплаты налогов.

16 августа ЦБ провел аукцион РЕПО на срок 7 дней. Банки привлекли 100 млрд рублей при спросе 413,3 млрд рублей. Аукцион валютного РЕПО на срок 1 неделя не состоялся в связи с отсутствием заявок. Как видим, спрос со стороны банков на валюту отсутствует.

Минфин России проведет два аукциона по размещению облигаций федерального займа на общую сумму 20 млрд рублей. При такой поддержке в первой половине дня курс доллара может сходить к уровню 63,50 рубля.

Если отчёт покажет сокращение запасов и добычи нефти, то при повышении котировок до $50 падение курса доллара продолжится до 63,10/20 рубля. В противном случае начнётся коррекционная фаза.

Сегодня фокус внимания участников рынка будет направлен на отчёт по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также на протоколы заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США.