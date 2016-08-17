Анкара, 17 августа, 2016, 08:07 — ИА Регнум.



Разбирательство

Власти Турции приняли 17 августа два декрета в рамках чрезвычайного положения, согласно которым в отставку отправлено более 2 тысяч сотрудников полиции, сотни военнослужащих, а также работников Управления информационно-коммуникационных технологий Турции (ICTA), сообщает Reuters.

Как отмечается, увольнения осуществлены в связи с состоявшейся 15−16 июля попыткой военного переворота в Турции.

Помимо этого, в декретах, опубликованных в официальном издании правительства Анкары, указывается решение закрыть Управление, а также принимается решение, в соответствии с которым президент страны теперь может назначать главу вооруженных сил.

Напомним, после неудавшейся попытки военного переворота в Турции Анкара ввела чрезвычайное положение в государстве. По стране также прокатилась волна чисток, в результате в заключении оказались тысячи человек, десятки тысяч лишились своих постов как в структурах вооруженных сил, так и в гражданских учреждениях.