Париж, 17 августа, 2016, 07:59 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Мануэль Вальс поддержал решение о запрете на территории ряда коммун ношения буркини (купальник для мусульманок): пляжи не должны становиться местом демонстрации религиозных взглядов, сообщает Agence France-Presse.

fr.news.yahoo.com4 Женщина в буркини

По этому поводу Вальс дал небольшое интервью изданию La Provence. «Пляжи, как любое общественное место, должны быть свободны от религиозных притязаний…» — сказал он.

Стоит отметить, что запрет на буркини на протяжении нескольких лет действует в ряде французских коммун, в том числе в Каннах, Сиско и других. По этому поводу мнения властей расходятся с определённой частью мусульманского населения страны.

Напомним, ранее суд города Ницца (Франция) выступил в поддержку решения мэра Канн о запрете ношения буркини на пляжах и у бассейнов Лазурного Берега.