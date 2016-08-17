Владивосток, 17 августа, 2016, 05:38 — ИА Регнум. Правительство РФ расширило и утвердило новую госпрограмму «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» до 2025 года. По мнению разработчиков, в моменту реализации программы население ДФО увеличится до 11 млн человек, будет создан 21 ТОР, запустятся 10 новых инвестпроектов, создадут 103 тысячи новых рабочих мест, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правительства.

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«Госпрограмма должна стать комплексным инструментом управления, направленным на повышение уровня социально-экономического развития Дальнего Востока. Это, в том числе, привлечение отечественных и зарубежных инвестиций, реализация кадрового потенциала макрорегиона и создание новых высокотехнологичных рабочих мест в первую очередь для самих дальневосточников. Все это делается для того, чтобы на Дальнем Востоке хотелось жить и работать», — считает глава Минвостокразвития Александр Галушка.

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Министр уверен, что новая редакция госпрограммы позволит модернизировать структуру экономики ДФО и укрепить торгово-экономические связи со странами АТР.

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Госпрограмма определяет основные направления опережающего развития Дальнего Востока и учитывает всю ранее проводившуюся работу и новые механизмы развития макрорегиона, такие как территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, инфраструктурная поддержка крупных инвестиционных проектов, льготное финансирование Фонда развития Дальнего Востока.

Ожидается увеличение общего объема финансирования за счет средств федерального бюджета в 2016—2025 гг. до 466,52 млрд рублей.

По окончанию сроков реализации программы предполагается, что произойдёт рост численности постоянного населения Дальнего Востока и Байкальского региона с 10,7 до 11,2 млн человек, в том числе на Дальнем Востоке — с 6,2 до 6,5 млн человек. Ежегодные поступления в бюджеты всех уровней от налогов, сборов и иных обязательных платежей вырастут с 797 млрд. рублей в 2014 году до 2 276 млрд рублей в 2025 году, в том числе по Дальнему Востоку — с 559,8 млрд рублей до 1 597,3 млрд рублей.

Также будет создана 21 территория опережающего социально-экономического развития. Накопленный объем фактически реализованных частных инвестиций резидентов ТОР составит 1 544,8 млрд рублей. 55 инвестиционных проектов получат поддержку государства, 30 из них выйдут на проектную мощность до 2025 года, будут реализованы частные инвестиции в объеме 1 116,6 млрд рублей. При участии Фонд развития Дальнего Востока запустятся 10 новых инвестиционных проектов. В итоге всех намеченных целей на территориях создадут 103,3 тыс. новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, эффективность реализации предыдущей программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Забайкалья» оценена на 45,5%. Это наихудший результат в рейтинге эффективности госпрограмм, реализуемых на территории РФ. Выделенные на развитие Дальнего Востока и Забайкалья средства освоены на 97%. Финансирование программы в 2015 году составило 33,6 миллиарда рублей. Причинами неэффективной реализации программы называется, в том числе снижение объёмов обрабатывающих производств и экономическая неуверенность инвесторов.

Курирует программу специальное ведомство — Министерство по развитию Дальнего Востока, руководит которым Александр Галушка.

При этом, руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич не считает провальной программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». По его мнению, ключевая проблема кроется в том, что заявленные цели абсолютно не соответствуют содержанию государственной программы.

«Если проводить конкурс на самую провальную госпрограмму, это будет очень сложный конкурс с ожесточённой борьбой. Важно понимать, что неверное целеполагание неизбежно приводит к неверному результату. Сейчас все мероприятия государственного уровня ориентированы исключительно на максимальное освоение бюджетных денег. То есть бюджетные расходы — это чьи-то доходы. Программа вовсе не провальная, просто заявленные цели совершенно не отвечают её содержанию», — уверен Максим Кривелевич.