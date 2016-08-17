Москва, 17 августа, 2016, 03:06 — ИА Регнум. При участии российской стороны 16 августа доставлено более 25 тонн гуманитарной помощи населению Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны.рф Гуманитарная помощь

«Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый террористами ИГИЛ (группировка, запрещённая в России — прим. ИА REGNUM ) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — крупы, соль и сахар общей массой 21 тонна», — говорится в опубликованном документе.

Кроме того, малообеспеченным семьям населённых пунктов Эйн-эль-Бейда провинции Латакия и Эль-Баас провинция Эль-Кунейтра доставлено более 5 тонн гуманитарного груза, основу которого составили рис, сахар, чай, мясные и рыбные консервы.

По информации российской стороны, гуманитарная обстановка в западной части города Алеппо находится под контролем правительства Сирии. «В районах гуманитарных коридоров продолжают работать пункты горячего питания и оказания первой медицинской помощи», — информируют в Минобороны.

Сообщается также, что в течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями ещё двух населённых пунктов в провинциях Хама и Хомс. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 410.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Эс-Сувейда, Риф-Дамаск и Хомс. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, пока остаётся без изменений — 69.