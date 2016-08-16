Минск, 17 августа, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Турецкий бизнесмен рассказал о состоявшейся на прошлой неделе в Анкаре встрече помощника президента Белоруссии по идеологии Всеволода Янчевского с главным экономическим советником президента Турции Джемилем Эртемом. Тогда, по официальной версии, обсуждались экономические вопросы.

kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган

«На прошлой неделе в Анкаре состоялась очень плодотворная и эффективная встреча помощника президента Белоруссии Всеволода Янчевского с главным советником президента Турции по экономическим вопросам. Часть встречи была посвящена вопросам сотрудничества двух стран в области телекоммуникаций, высоких технологий, инвестиций в ИКТ, а также перспективам работы нашей корпорации Turkcell в Белоруссии», — сообщил Терзиоглу.

Как передаёт госинформагентство БелТА, ранее распространившее официальную версию повестки переговоров в Анкаре, Янчевский и Эртем рассмотрели предложения по изменениям в сфере нормативного правового регулирования в области телекоммуникаций.

«Кроме того, обсуждались вопросы иностранных инвестиций, это важно не только для нас, но и для других бизнесменов, которые готовы инвестировать в Белоруссию», — добавил Терзиоглу.

На 16 августа в Минске были запланированы переговоры гендиректора Turkcell с помощником президента Белоруссии по идеологии. Терзиоглу сообщил, что к визиту президента Турции в Белоруссию удастся подготовить ряд совместных масштабных проектов, достойных для рассмотрения на уровне глав государств. Он сказал: «Главной темой сегодняшней встречи будет информатизация Белоруссии и Турции, в том числе то, что касается информатизации услуг здравоохранения, образования, других услуг, предоставляемых госорганами. Некоторые из этих услуг предоставляются нашей компанией в Турции, наша белорусская команда тоже всегда оказывала посильный вклад в развитие этого направления здесь».

«Также на повестке дня вопросы подготовки визита Президента Турции Эрдогана в Белоруссию, который состоится уже скоро, добавил он», — проинформировало госинформагентство постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Белоруссию ожидался в конце июля. Было запланировано его участие 29 июля в церемонии открытия минской Соборной мечети, построенной с участием турецких и арабских спонсоров. Пресс-служба президента Белоруссии 25 июля проинформировала, что визит не состоится. Формальным поводом стала попытка госпереворота в Турции, в организации которой Эрдоган подозревает своего бывшего товарища, ныне проживающего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как выяснилось, в Белоруссии среди известных людей немало симпатизировавших Гюлену — примерно столько же, сколько и Саддаму Хусейну до свержения. Также на слуху вопрос автокефалии Белорусского Экзархата РПЦ, который местные националисты видят «белорусизированной» структурой, переподчинённой Константинопольскому патриархату.