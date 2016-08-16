Москва, 17 августа, 2016, 02:47 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий продолжает соблюдаться в большинстве провинций Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

За минувшие сутки, 16 августа, российской стороной зафиксировано семь нарушений перемирия в провинциях Дамаск и Латакия.

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляли населённые пункты Абил, Хараста, Хауш-эш-Шалак, Джаубар и Дума в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооружёнными формированиями «Сирийской свободной армии» и «Ахрар аш-Шам» обстреляны населённые пункты Ройс-Клюшки и Тубал», — говорится в документе.

Сообщается также, что боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) продолжают препятствовать окончательному установлению режима прекращения боевых действий.

«В течение суток в городе Алеппо террористы из РСЗО кустарного производства и миномётов обстреляли кварталы Эр-Рамуси, Хай-эль-Ансари и Лерамон, торговый центр «Кастелло» и южные фермы. В провинции Дамаск обстрелам террористов подверглись населённые пункты Хауш-Насри, Кабун, Хауш-Харабу, Дума, Арбил, Хараста, а также населённый пункт Харса в провинции Эс-Сувейда», — информируют в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.