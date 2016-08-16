Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 августа, 2016, 02:35 — ИА Регнум. Женская сборная России по волейболу уступила национальной команде Сербии в матче ¼ финала олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро и и не проходит в полуфинал турнира.

Олимпийские Игры — 2016

Встреча двух команд завершилась со счётом 0:3 (9:25, 22:25, 21:25) в пользу сербских спортсменок.

Капитан российской сборной Екатерина Косьяненко извинлась перед болельщиками за неудачное выступление команды. «Хочу попросить прощения за команду перед всеми нашими болельщиками. К сожалению, мы показали такую игру сегодня», — приводит её слова агентство «Р-Спорт».

Косьяненко отметила, что «зажатость была не только сегодня, на протяжении всего турнира». «Главный противник — мы сами. К сожалению, перебороть себя мы так и не смогли», — отметила капитан сборной.