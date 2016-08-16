Рио-де-Жанейро, Бразилия, 17 августа, 2016, 01:55 — ИА Регнум. Полиция в Бразилии начала расследование в отношении одного из спортсменов сборной Болгарии, подозреваемому в нападении на горничных в Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро, передаёт телерадиокомпания «Би-би-си».

Камиль Писсарро. Молодая фламандская горничная

Сообщается, что спортсмена, имя которого не раскрывается, подозревается в нападении на четырёх женщин. В частности, одну из них он якобы ударил метлой, а другую пытался душить.

На данный момент болгарский атлет не задержан, поскольку расследование инцидентов продолжается.

Отметим, что это уже не первый подобный эпизод на Олимпийских играх в Рио де Жанейро. По сообщениям СМИ, на минувшей неделе по обвинению в сексуальном насилии были задержаны боксёры из Намиббии и Марокко.