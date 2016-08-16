Ереван, 17 августа, 2016, 01:54 — ИА Регнум. Борец из Гюмри Артур Алексанян стал вторым олимпийским чемпионом в истории независимой Армении. В финале турнира по греко-римской борьбе (весовая категория 98 кг) армянский борец одержал победу над кубинцем Даниэлем Ясманом Кабрера со счетом 3:0.

Photolure Артур Алексанян

На пути к финалу Алексанян в 1/8 финала победил итальянца Даигоро Тимончини со счетом 5:2, в четвертьфинале одержал верх над румыном Алина Циурару — 8:0. В полуфинале двукратный чемпион мира одержал безоговорочную победу над борцом из Турции Ченком Илдемом со счетом 9:0.

16-го августа в борьбу вступил ещё один борец из Армении Мигран Арутюнян, который в результате предвзятого судейства стал обладателем серебряной медали. Его соперник — борец из Сербии получил золотую медаль из рук главы Международной федерации объединенных стилей борьбы (FILA) серба Ненада Лаловича.

На летних Олимпийских играх, которые стартовали в Рио-де-Жанейро 5 августа, Армению представляют рекордное количество участников — 33 спортсмена.

С 1996 года, когда Армения впервые была представлена на летних Олимпиадах как независимая команда, армянские спортсмены завоевали 12 медалей, в том числе 1 золотую и две серебряные. Единственным олимпийским чемпионом в истории независимой Армении являлся борец классического стиля Армен Назарян.

Не считая золота Алексаняна и серебра Арутюняна, на Олимпиаде в Бразилии армянские спортсмены завоевали ещё одну серебряную медаль. 19-летний тяжелоатлет Симон Мартиросян занял второе место в весовой категории 105 кг.

Победу Артур Алексанян посвятил солдатам, погибшим во время четырёхдневной войны в Карабахе в начале апреля.

«Победу посвящаю нашим героям, солдатам, которые погибли и сейчас охраняют наши границы», — сказал Алексанян после церемонии награждения, во время которой на его футболке было изображение погибшего в ходе боевых действий героя Карабаха Роберта Абаджяна.