Прага, 17 августа, 2016, 01:46 — ИА Регнум.



Иллюстрация из каталога сект (около 1647)

В России снова начались гонения на христиан. Во времена коммунизма в России христиан преследовали гораздо более жестоко, чем в коммунистической Чехословакии. Если в советской Чехии быть христианином, особенно в сельской местности, означало запрет на получение высшего образования и занятие руководящих должностей, то в советской России за это угрожала тюрьма или даже смерть, пишет чешская газета Lidové noviny (LN).

В Советском Союзе, Болгарии, Румынии и Албании положение христиан было гораздо хуже, чем в Чехословакии. Представители неправославных христианских конфессий преследовались в России на протяжении всей истории, за исключением нескольких месяцев при правительстве Керенского в 1917 году. Особенно сильны были гонения на них при большевиках. С приходом Горбачева и особенно после распада Советского Союза в России и других постсоветских государствах появилось бесчисленное множество новых различных христианских церквей и религиозных деноминаций. В то время как в других славянских странах их приходы редко достигают тысячи членов, в России и на Украине многие нетрадиционные христианские общины насчитывают до нескольких тысяч последователей. В Россию они пришли под влиянием Запада в основном из Америки, Африки и Азии. Особенно активны там были корейские миссионеры, добавляет издание.

Сегодня ситуация с религиозной свободой в России, к сожалению заметно ухудшилась. В то время как наши католические лидеры не встречают какого-либо противодействия со стороны Русской Православной Церкви, некатолики испытывают серьезное давление. Занимающая привилегированное положение РПЦ пытается «бить» неортодоксальные конфессии не только духовными, но и административными методами. Это, однако, в долгосрочной перспективе наносит значительный ущерб ее собственному духовному авторитету, полагает издание.

В настоящее время в России приняты новые законы о борьбе с терроризмом, так называемый «пакет Яровой». Госдума приняла его 24 июня, а президент Путин подписал 7 июля. Законы вступили в силу 20 июля. Новые правила запрещают раздавать на улицах листовки религиозного содержания, проповедовать в общественных местах, а также собираться для совместных богослужений и общения в «домашних церквях». В настоящее время христиане в России могут встречаться только в принадлежащих им церковных зданиях. Штрафы за незаконные религиозные собрания драконовские. Эти штрафы введены для разорения и ликвидации нетрадиционных христианских общин. А тот, кто нарушает закон повторно, может быть депортирован из страны. Труднее всего от этих законов приходится мормонам и свидетелям Иеговы (организации закрыты во многих городах по решению суда, а некоторые их печатные издания признаны экстремистскими — ИА REGNUM). Хотя многие не считают их представителями ортодоксального христианства, но бороться против них с помощью государственных органов преступно, пишет LN.

Напомним, что в России часть религиозных организаций признаны деструктивными, тоталитарными сектами, и их деятельность на территории страны запрещена.