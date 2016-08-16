Махачкала, 17 августа, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Задержанные 15 августа в Махачкале посетители тренажерного зала Premium были отпущены после проверки документов и заполнения анкет. Более 40 человек доставили в полицию после рейда правоохранительных органов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Дейнека. Бег (фрагмент). 1933

Как рассказал один из задержанных, сотрудники полиции удерживали их несколько часов, собрали в отношении каждого информацию и потом отпустили. При этом сотрудники полиции действовали без грубостей и оскорблений, отметил он.

По данным газеты «Черновик», сотрудники полиции действовали также, как действуют в отношении задержанных в мечетях, когда проходят задержания в рамках так называемого «профилактического учета». Это не первый случай, когда посетителей данного зала доставляли в полицию, отмечает издание. Подобный рейд проводился 29 июля.

Напомним, в Дагестане периодически проходят массовые задержания прихожан мечети после пятничной молитвы. В последний раз, 5 августа были задержаны более 70 человек в мечети на улице Венгерских бойцов в Махачкале. У них проверили документы, сфотографировали, сняли отпечатки пальцев.

В конце мая члены СЧП по правам человека, посетившие Дагестан, назвали практику периодических рейдов в мечети незаконным и сообщили, что на так называемый «профучет» в МВД ставят людей без всяких на это оснований. Тем самым нарушаются права верующих, сообщали правозащитники.